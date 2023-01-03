《笨拙的盗贼》 玄镇健

ⓒ Getty Images Bank

因为要省钱，没有办法在两个房间都生火，所以我们睡在卧室隔扇门的一边，老奶奶睡在另一边，其实就跟睡在同一个房间里没什么两样。





老奶奶的叹息声和诉苦声透过隔扇门，就好像瀑布一样涌到这边来。她好像连觉都不睡，只要感觉到我还醒着，就会一个劲儿地诉说自己的悲伤和凄惨。





“您这样的贵人不救救我的话，谁能救我呢？”





仿佛我有义务拯救她一样，她温吞且不厌其烦地纠缠、诉苦和哀求。患有失眠症的我有时只能睁着眼听到天亮。





她像说着梦话般喃喃自语着，偶尔似乎也会疲惫地进入梦乡，但即使是这样的梦也短而又短。









老奶奶起身出去后，妻子看到地板上掉落着一些米粒。她以为是老奶奶在做饭的时候掉下的，可仔细一看，从地板到院子里，再从院子里到水井旁，大米好像一条线一样，落了一路。





妻子觉得很奇怪，就追了出去，这才发现老奶奶每走一步，就会有大米扑簌簌地掉落下来。





原来老奶奶在怀里藏了一包大米。





她不知从哪儿捡了个布袋子，装了满满一袋米，偷偷地藏在怀里。但没想到那布袋子有个破洞，她走了一路，那大米就漏了一路。





할멈이 일어나 나간 뒤로 아내가 나가 보니

마룻바닥에 쌀낱이 흩어져 있었다.

밥쌀을 내다가 떨어뜨린 것인가 하였더니

자세히 살펴보니 마루로부터 뜰로,

뜰로부터 우물 가는 길로,

쌀이 줄을 그은 것처럼 흘러 있었다.





하도 이상해서 할멈 뒤를 쫒아가 보니까

그의 걷는 대로 쌀이 줄줄 흘러내린 것을 발견하였다.





필경 할멈의 품속에 쌀을 감추어 둔 것이 발견되었다 한다.





그는 헌 전대 하나를 주워서

쌀을 불룩하게 집어넣어 가지고 가슴 밑에 찼는데

전대의 구멍이 뚫어져서

그의 걷는 대로 쌀이 흐르게 된 것이었다.









这部小说的背景是在1931年，正是世界大萧条波及日本帝国的时期。日帝为了将本国国内的不满向外转移而发起战争的时代正是20世纪30年代。这一时期后，韩国在政治上受到更大的压迫，经济上也比前代更加贫穷。小说中老奶奶这个人物非常真实地展现了20世纪30年代韩国经济上的窘迫，尤其是老奶奶所属的下层民众的痛苦更是无法言喻。她甚至放弃了人类必须的睡眠时间，不分昼夜地向主人公乞求，这也暗示着她的家人正处于连一天、甚至是几个小时都无法坚持下去的境况中。就像这样，生活在20世纪30年代殖民地的下层居民在连社会到底存在什么问题都不知道的情况下，只能继续遭受痛苦。









对于老奶奶笨拙的偷盗行为可以一笑了之吗？我的心倍感刺痛。她真的像大旭说的那样，是害怕被抓到派出所吗？她真的担心连鬼都不知道的那三个铜钱会被人发现吗？她真的会在慌乱中把能给宝贝孙子买糖吃的宝贵的铜钱留下吗？





不，她是故意把这三个铜钱留下的，示威一样向着我们的脸、我们的心脏扔出了这三文钱。





나는 그 할멈의 한 일을 서투른 도적의 노릇으로 웃어버리기엔

너무 맘이 저리었다.





대욱의 말마따나 할멈은 과연 파출소를 겁내었을까?

아무도 몰래 안전하게 제 품속에 든 동전 세 푼이

귀신 아닌 사람에게 발각되리라고 믿었을까?

사랑하는 손자에게 사탕이라도 사 줄 수 있는 그 귀중한 동전 세 푼을

얼떨결에 그리 쉽사리 내어 놓았을까?





그는 일부러 동전 세 푼을 내어 던진 것이다.

보라는 듯이 내어 던진 것이다.





우리의 얼굴을 향해서,

심장을 향해 이 동전 서 푼을 후려갈긴 것이다.









作者 玄镇健（현진건，大邱广域市人，1900.8.9.~1943.4.25），1920年发表处女作《牺牲花》（희생화）后步入文坛。