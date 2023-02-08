对外保密 (대외비)

导演：李元泰

主演：赵震雄/李星民/金武烈

类型：犯罪/剧情

上映时间：2023年3月1日（韩国）

其他片名：The Devil's Deal





剧情概要：

1992年的釜山，一直渴望出头的政治圈底层议员海雄（赵震雄饰）希望终结自己“万年候选人”的命运。本届选举海雄信心满满，却被只手遮天的政治人物顺泰（李星民饰）所抛弃，并在地区公选中再次落败。海雄不甘，拿到了一份与顺泰有关的釜山开发机密文件，计划以此扭转顺泰凭一己之力扰乱的选举局势。海雄与黑帮弼道（金武烈饰）联手，获得了大量选举资金，以无党派候选人的姿态重回选举战场，并取得了节节胜利。此时的顺泰也已得知海雄手中的“秘密武器”，一场决定国家命运的政治斗争就此展开。





幕后花絮：

《对外保密》的故事背景为最常出现在韩国电影中的城市之一——釜山。导演李元泰就此表示，1992年大批国民迁址釜山，当时也是韩国政治斗争较为激烈的时期，因此釜山能从多个层面展现当时国民的生活形态，而且釜山向来是犯罪类电影的首选之地，因此也有助于故事的展开。影片主演赵震雄、李星民、金武烈也是政治、犯罪类影片的常客，三位影帝级演员互相飙戏，是本片最大的看点。金武烈也为自己所饰演的黑帮老大角色在短短一周内增重10kg，同时还建议导演将自己的发型剃成平头，为角色的塑造煞费苦心。