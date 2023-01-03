金正恩时代的北韩新地标

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去年12月，北韩朝鲜邮票社在其官网以“展现建设的大繁荣期”为题，举行了回顾国务委员会委员长金正恩执政十年的邮票特辑展。该特辑展集中展出2012年至2022年为纪念各种建筑落成而发行的邮票。





北韩国务委员会委员长金正恩执政后，如同整片国土都是建设工地般，接连不断地建造许多亮眼的地标建筑，从而改变了首都平壤的天际线。北韩将国务委员会委员长金正恩执政以后的时期宣传为“主体建筑的鼎盛期”。一直以来，北韩最高领导人都很关心建筑，金正恩委员长也不例外。





历史上所有掌权者都通过建筑这一形式展现自身的权力，北韩的领导人也是如此，因此这被视为掌权者内在的一种欲望。在已故北韩国家主席金日成时代，建筑并非单纯地象征最高领导人的权力，也是社会主义、写实主义的象征，因此将重点放在符合社会主义、写实主义的建筑上。进入金正日时代后，为进一步凸显最高领导人的权力而建造了许多雄壮的建筑。进入金正恩时代后则建造许多高层公寓楼，公寓楼成为北韩建筑的象征，出现了引人瞩目的变化。





北韩国务委员会委员长金正恩执政后建造的最具代表性的建筑之一是坐落在平壤大同江艾岛上的科学技术殿堂。金正恩委员长强调，科学技术殿堂是贯彻党的全民科学技术人才化方针、展现21世纪主体建设艺术尺度的具有重要意义的建设对象。科学技术殿堂占地10万平米，由基础科学技术馆、科学探求馆、尖端科学技术馆、应用科学技术馆等组成。科学技术殿堂的外形呈巨大的原子结构状。北韩有很多外形独特的科学相关建筑，如外形呈土星状的科学馆。社会主义的基本原理在于合理性和科学性，因此大多数社会主义国家都很重视科学技术，金日成时代和金正日时代的北韩也是如此，金正恩时代仍会一如既往地继续建造强调科学技术重要性的建筑与设施。北韩媒体称，科学技术殿堂用玻璃制作圆形屋顶，是使用太阳能热和地热的能源节约型建筑。





除科学技术殿堂外，北韩最近建造的大都是环保建筑。从北韩发行的建筑杂志里可以看到使用地热和太阳能热的建筑，农村地区则利用家畜的粪便生产生物燃气。这可能是因北韩能源短缺，所以以这种方式生产新能源和可再生能源，并适用于建筑物上。其实，发展新能源和可再生能源已成为未来能源趋势，因此北韩有可能将其作为体制宣传的重要手段。





进入金正恩时代后，北韩开始建造集住宅和商业两大功能于一体的大型商住综合体，打造新地标。其中，最具代表性的是在金正恩委员长执政第一年建造的大型住宅区“仓田大街住宅区”。





2013年，北韩在平壤外围的龙城地区为参与发射“光明星”系列卫星和远程火箭的科学家们建造银河科学家大街，2014年在平壤卫星城平城为退休研究员和科技人员等建造卫星科学家住宅区。2015年在双向六车道两侧为科学家和技术人员建设的未来科学家大街成为北韩的新地标。





金正日时代建设了统一大街、光复大街、千里马大街等不同名称的大街，而金正恩时代建设的大街经常使用“科学家”这一名称，不过科学家大街两侧的住宅区里并非只有科学家入住生活，之所以这样命名是因为这是礼遇科学家的一种激励政策。未来科学家大街是象征金正恩时代的重要建筑群。此前，北韩反复建造类似形态的住宅，但是未来科学家大街两侧的公寓楼形态多样，且位于大同江畔，交通也很方便，这改变了北韩住宅建设的方向。





2017年在安置已故北韩国家主席金日成和已故国防委员会委员长金正日遗体的锦绣山太阳宫和永生塔等北韩最具代表性的偶像化建筑密集的地区建成了黎明大街。北韩将黎明大街称为“伟大的金正恩时代的象征、社会主义文明的理想街道”。黎明大街占地约90万平米，建有可供4800多户人居住的44栋超高层建筑。 如此这般，北韩国务委员会委员长金正恩执政后，在较短时间内建造了许多超高层建筑，从而改变了平壤的天际线。黎明大街改变了平壤居民的居住空间和生活环境。楼高60-70层的园区里建有各种便利设施。金正日时代建造的小区里只有食堂等生活服务设施，但是黎明大街建有百货商场水平的商业设施，反映了平壤居民的消费需求。我们不知北韩是为改变平壤的天际线而建造高楼大厦，还是因为建造了高楼大厦而改变了平壤的天际线，但有一点明确的是，金正恩政权成立后，北韩排除平面扩张，在平壤建造了许多高层建筑，这可能是在不得已的情况下做出的选择，而北韩今后仍会继续建造高层建筑。





金正恩委员长执政后，北韩还进行了平壤国际机场和平壤火车站扩建、维修工程，其目的在于通过焕然一新的口岸面貌改善对外形象。位于平壤顺安地区的平壤国际机场2015年7月启用新航站楼和新跑道。当时，北韩摘下设于旧航站楼屋顶上的已故国家主席金日成的肖像画，在原地设置刻有“平壤”两个字的雕塑，并从原来的三层加盖至四层。2018年，时任韩国总统文在寅访问北韩、抵达顺安机场时，北韩国务委员会委员长金正恩走向跑道迎接文在寅总统的航站楼外墙上贴着写有“Terminal 1”的英文标识。





令人惊讶的是，北韩摘下了设于航站楼屋顶上的已故国家主席金日成的肖像画。国际机场是外国人出入境的地方，北韩摘下设置在机场的金日成肖像画，意味着金正恩时代将摆脱权威主义，顺应国际趋势。其实，平壤国际机场规模不大，国际航班运行不多，暂不会有众多旅客通过该机场进出北韩，因此短期内将难以具备成为地标的规模。





北韩国务委员会委员长金正恩执政后，为满足民众娱乐需求而建设马息岭滑雪场、平壤水上乐园、骑马场和儿童娱乐设施，并为促进旅游业发展，积极推进元山葛麻海岸旅游区、三池渊郡旅游区、阳德温泉休闲度假旅游区建设事业。其中，阳德温泉休闲度假旅游区已于2020年1月竣工开业，三池渊郡旅游区建设工程也已竣工，但是尚未听到元山葛麻海岸旅游区竣工的消息。有关于此，美国专门报道北韩消息的网络媒体“北纬38度”公布了最近拍摄的卫星照片，并表示元山葛麻海岸旅游区内的水上乐园、圆顶球场以及两处酒店和若干附属设施等尚处于未完工状态。





北韩国务委员会委员长金正恩强调建筑必须顺应世界化趋势，并下令建造形式多样的建筑。事实上，进入金正恩时代后，看起来沉重、严谨、权威的建筑都变得非常轻盈。金正恩时代的建筑形式丰富多彩，几乎不见相同或类似的建筑，这是值得我们揣摩的事情。一般来说，社会主义和共产主义都排斥多样性，其哲学追求合理性和机械性，因此金正恩政权成立后建造形式多样的建筑被视为非常有趣的变化。





北韩劳动党机关报《劳动新闻》将2022年评价为“主体建设的最鼎盛期”，大肆炫耀金正恩委员长的治理业绩，以塑造金正恩委员长关心人民衣食住等方方面面的爱民领导人形象。分析认为，北韩国务委员会委员长金正恩执政后接连建造高层公寓楼，使其成为亮眼的城市新地标，从而改变城市天际线，是在人民生活极端困苦的情况下，为压制民众不满情绪而采取的一种措施。