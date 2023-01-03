《漫话国乐》 丰年 / 新新调别曲 / Corridor

很多头一次来韩国访问的外国朋友均异口同声地表示，他们在韩国最感到惊讶的是四通八达、非常便捷的大众交通工具。大众交通堪称是在韩国旅游时最好、最贴心的助手。外国朋友们不仅对公交车和地铁的到站提醒系统感到神奇，还对运行已久却非常洁净的车厢和地铁站、低廉的车费以及30分钟内免费换乘的优惠措施也感到诧异。其实，韩国人也一样，偶尔乘坐公交车或地铁时也会发现新的变化和改进的地方。





迎接2023年的到来，首尔地铁又发生了一个新的变化，就是换上了新的报站背景音乐。以前，首尔各地铁线路播放的报站背景音乐都不尽相同。到了2010年，以国乐曲调和长短创作的乐曲《哎嗨真好》被选定为所有线路的报站音乐。该背景音乐深受众人的欢迎，就连觉得国乐枯燥乏味的人们也对这首轻快悦耳的背景音乐深感满意。此次时隔13年首尔地铁报站音乐首次换新，从今年1月起换成由朴庆勋（音）作曲的《丰年》。其实《哎嗨真好》和《丰年》都是国立国乐院作为国乐生活化项目的一环委托作曲家创作的。在去年10月进行的全民票选活动中，《丰年》获得了最多选票，最终被选定为报站音乐。

《丰年》/ 作曲-朴庆勋（音）





《丰年》 以京畿民谣《丰年歌》为基础编曲，自今年1月起成为首尔地铁新的报站音乐。相信在这首新的音乐的陪伴下，上班族的上下班时间必会变得轻快一些。





接下来是传统乐队Remidas带来的乐曲《新新调别曲》。Remidas由伽倻琴演奏家朴智贤（音）和玄琴演奏家金敏英（音）组成。《新新调别曲》是将上世纪60年代伽倻琴演奏家成锦鸢名人创作的伽倻琴乐曲《新调别曲》重新诠释的。成锦鸢名人曾以韩国神话故事中引导逝者灵魂抵达冥界的神——巴里公主的故事为素材创作了《新调别曲》。当时在传统乐坛，这类创作的国乐作品实属罕见，因此成锦鸢名人的《新调别曲》成为国乐史上具有划时代意义的作品。在这里，先给大家科普一下巴里公主的故事，相信有助于了解这一作品。





巴里本来是一国的公主，由于母亲接连生了好几个女儿，巴里公主一生下来就被无情的父王遗弃，被赶出了王国。巴里公主长大成人后，得知国王和王后罹患重病危在旦夕的消息，心地善良的她就为此挺身而出，不顾性命危险孤身一人去了阴间，并答应守护灵药的死神提出的条件，最终拿着灵药回来，医治了父母。后来化身引导逝者灵魂前往冥界的死神。

《新新调别曲》 / 演奏-Remidas





Misocompany是2009年成立的传统乐队，成立宗旨在于以具有音乐哲学的作品让世人为之欢笑。乐队结合传统与现代音乐元素，推出独特的音乐。今天带来的《Corridor》，乐队在专辑中这样介绍说：“由墙壁围绕的建筑各部分相连接的通道，是从这里到那里移动时必须经过的地方，也是人生旅途中经历变化时经过的地方。希望大家加油，顺利度过人生旅途中出现的通道，为此创作了这首乐曲。”可见Misocompany乐队在传统乐坛扮演着连接过去和未来的通道角色。

《Corridor》/ 演奏-Misocompany