沈恩敬时隔三年回归国内荧屏 出演OTT原创韩剧《朴河京游记》

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近年来活跃于日本影视界的女演员沈恩敬携韩剧回归。





近日，OTT平台Wavve的相关人士在接受媒体采访时透露，沈恩敬将特别出演原创系列剧《朴河京游记》。





《朴河京游记》是国文老师朴河京（音）的治愈旅行记，讲述了任何人都有想消失的瞬间，朴河京（李娜英饰）利用星期六一天的时间一个人独自去旅行，通过在途中遇到形形色色的人发现慰藉和共鸣，进而获得治愈的故事。该剧由《三振集团英语托业班》导演李宗弼和编剧孙美联手打造，也是李宗弼导演首次执导的电视剧，每集25分钟，共8集，去年10月投入拍摄，预计今年内上线。沈恩敬将出演其中一集，和李娜英演对手戏。





沈恩敬凭借电影《阳光姐妹淘》和《奇怪的她》备受瞩目，2017年签约日本经纪公司，正式进军日本影视界，在短时间内取得了亮眼的成绩。2019年，凭借日本电影《新闻记者》荣膺日本电影学院奖最佳女主角奖，2020年凭借日本电影《在蓝色时分飞翔》获得高崎电影节最佳女主角奖。不仅如此，还出演了《椿之庭》、《七个秘书》等许多影视作品，获得了观众的认可。最近，沈恩京主演的韩片《星光洒落》已杀青，目前还出演日剧《说100万次就好了》。





沈恩敬久违携韩剧归来，届时将为观众展现何种面貌，足以令人拭目以待。