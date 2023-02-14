夫硕顺新歌《Fighting》大热 当红歌手接连在社交网挑战舞蹈

ⓒ PLEDIS Entertainment

SEVENTEEN特别小分队夫硕顺（夫胜宽、李硕珉、权顺荣）凭借全新EP《SECOND WIND》成为最强第四代小分队，主打歌《Fighting》也吸引多组第四代人气歌手开拍舞蹈挑战视频。

《SECOND WIND》本月6日发行后，夫硕顺便在短视频平台TikTok中发起了主打歌《Fighting》的舞蹈挑战话题。目前，话题“#bss_fighting”的相关视频总播放量已经超过了1.35亿次。

夫硕顺根据歌曲过耳不忘的旋律和容易上手的舞蹈动作，编排了不同版本的挑战舞蹈。不仅SEVENTEEN的其他成员进行了挑战，防弹少年团SUGA,BAEKHO,TOMORROW×TOGETHER崔秀彬、崔然竣，LESSERAFIM洪恩採，VIVIZ黄恩妃、金艺源，ZICO，NewJeans HANNI、HAERIN等人气歌手都竞相参与了挑战，使得《Fighting》人气持续飙涨。

《Fighting》是夫硕顺和人气说唱歌手李泳知合作的作品，歌曲发行后不仅空降Melon实时音源榜第十位，还在24个国家和地区的iTunes榜单中成为冠军。包括《Fighting》在内的新专辑中收录的3首新歌，目前均已进入国内主要音源榜单的前20位。