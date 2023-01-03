北韩的气候变化应对战略

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今年1月25日春节前后，超强寒流裹挟强风暴雪袭击韩半岛及东北亚地区。美国有线电视新闻网和英国广播公司等外媒称，这是气候变化的灾难性后果，并详细报道了南北韩和中国、日本等国的情况。据专家分析，极端寒冷天气作为气候变化的一种信号，正在成为“新的标准”，因此国际社会必须合力应对给人类生存和发展带来严峻挑战的气候变化。





今年1月，北韩朝鲜中央电视台播出“关于传染病和气候变化导致自然灾害、粮食短缺等，去年一年全球面临三大危机”的特别节目，以强调北韩目前的危机是全球共同面临的危机。特别值得一提的是，2021年7月北韩在向联合国提交的《落实2030年可持续发展议程国别自愿陈述报告》中，将其表述为经常遭受极端天气和气候变化影响的国家。





韩半岛气候变暖的速度快于全球平均水平，且北韩气候变暖的速度比韩国更快。过去133年来，全球地表平均温度升高了0.85摄氏度，韩半岛在1981年至2010年的30年间就升高了1.2摄氏度。韩国气温每10年的平均上升幅度为0.36摄氏度，而北韩为0.45摄氏度，北韩气候变暖速度为韩国的1.3倍。此外，北韩呈降雨量增加，但降雨天数减少的趋势。也就是说，降水时段高度集中且多暴雨，有时很长时间滴雨不下，因此北韩经常遭受水灾或旱灾。然而，北韩未能妥善应对反复遭遇的水灾和旱灾。2021年10月，掌管18个情报机构的美国国家情报局发布报告，点名全球最容易受到气候变化的影响且适应力最差的11个国家，北韩就被列入其中之一。





该报告还表示，20世纪90年代以来，北韩经常遭受水灾和台风等自然灾害的袭击，损失极为惨重。特别是1995年发生的水灾被称为百年一遇的超级洪水。世界气象组织则将1995年北韩超级洪水列为过去50年来在全球范围内发生的最严重的自然灾害之一。

世界气象组织发布报告称，该洪水造成68人死亡，相当于北韩四分之一人口的520万人流离失所、150万吨农作物受损，因此北韩为克服大饥荒而展开所谓的“苦难行军”，但在此过程中很多人饿死街头，北韩不得不依赖国际社会的援助。

进入21世纪后，北韩仍遭受严重洪涝灾害。2020年夏季全国平均降雨量达852.3毫米，为历年平均降雨量的146.1%。如此这般，北韩经常遭受自然灾害之苦。据北韩向联合国提交的自然灾害死亡人数报告，2015年约为100人、2016年为523人、2018年为151人、2020年为127人。2015年北韩自称遭遇百年一遇的超级旱灾。总部设于比利时布鲁塞尔的灾害流行病学研究中心发布的统计数据显示，2015年北韩除干旱外，还遭受台风暴雨袭击，2016年则遭遇超级大水灾，导致500多人死亡、60多万人流离失所，因此北韩将其称为“解放后大灾殃”。从世界气象组织收集的北韩气象观测资料中对南北韩10多个地区2011年至2020年的降雨量趋势进行比较的结果可以看出，南北韩两地的降雨量趋势没有很大的差异，但是北韩却遭受了严重的洪涝灾害。





北韩的山林面积为906万公顷，达国土面积的73.6%。据联合国粮农组织以2020年为基准发布的统计数据显示，在经合组织38个成员国中，五个国家的山林面积占国土面积的60%以上，比例最高的是芬兰，占73.74%。由此看来，北韩的山林占比也很高，但是山林荒废现象极为严重。韩国山林科学院从1999年开始，以10年为周期对北韩的山林状况进行监测与分析。2018年通过人造卫星图像进行分析的结果显示，北韩全境山林荒废面积占山林总面积的28%，达262万公顷。





自然灾害是加剧北韩山林荒废现象的原因之一。山林荒废导致山林储水能力下降，削弱了山林对洪水、干旱的调节功能。土砂流泻加大了山崩风险，上游地区的山林遭受了严重破坏，下游地区的河川易于泛滥，从而导致道路坍塌、农田被淹。此外，北韩为赚取外汇胡乱砍伐树木、为解决粮食问题进行山地开垦、因能源短缺上山砍柴等，也是北韩山林荒废和加剧自然灾害、经济困难的主要原因，因此北韩为杜绝这种恶性循环而展开所谓的“山林复原战斗”，积极应对气候变化。





北韩应对气候变化的出发点是开展山林复原工作。北韩国务委员会委员长金正恩执政后，将山林复原工作作为国家推进的重点事业，2012年制定山林复原十年规划，2015年通过新年贺词强调将大力开展山林复原战斗。





此外，金正恩委员长还通过特别谈话表示将积极推进山林绿化政策，并罕见地公开指责金正日时代的山林政策未能达成目标。如此这般，北韩国务委员会委员长金正恩不断强调山林复原的必要性。金正恩委员长表示，因山上树木不多，雨季下点儿雨就会引发洪水山崩，旱季则河川枯竭，对经济建设和人民生活造成不便，因此除灾后重建外，必须通过根本性的山林复原工作解决防灾、减灾问题。之后，北韩积极推进山林复原工作，2015年将山林绿化规定为“与自然的战争”，将山林绿化事业命名为“山林复原战斗”。金正恩委员长使用战争、战斗等军事术语，意在强调要在艰难的条件下复原荒废山林资源、实现山林绿化的紧迫性和必要性。





2017年，北韩完成山林复原战斗第一阶段事业，2018年开始推进为期六年的第二阶段事业。此外，北韩还将山林复原与气候变化挂钩，劳动党机关报《劳动新闻》也经常报道与气候变化相关的内容。事实上，从北韩开展山林复原战斗的2015年开始，《劳动新闻》使用“气候变化”一词的次数比过去增加了近两倍。





北韩通过《劳动新闻》提醒民众提高对气候变化的危机意识，并经常介绍其他国家应对气候变化的消息。2021年9月，《劳动新闻》发表题为“防止气候异常变化是全人类共同的课题”的文章，呼吁北韩居民正确认识气候异常变化造成的灾难性后果，为维护地球健康积极参与山林复原、山林绿化事业。2022年3月则强调积极应对气候危机的必要性，嘱咐民众为防止洪水、干旱等自然灾害作出最大努力。





作为最重要的气候变化应对方案，北韩鼓励使用太阳能、风能、地热能等可再生能源。事实上，在北韩经常可见设置在工厂和住宅屋顶上的太阳能板。2013年，北韩制定《可再生能源法》，并将太阳能、风能、地热能、海洋能等规定为不污染环境且能再生的能源，并将太阳能热水系统、地热空调系统、太阳能光伏系统、风力发电机、沼气生产系统等规定为可再生能源设备。如此这般，北韩为解决能源短缺问题和减少碳排放而鼓励开发及使用可再生能源。与此同时，北韩还致力于应用能源战略和技术。最具代表性的是利用太阳能解决住宅、学校、公共机构、便利设施等所需的生活用电问题。北韩利用太阳能板储存的电力点亮设置在平壤市卫星科学家住宅区的街灯，并强调“零碳建筑”等，大肆宣传他们在应用自身确保的能源战略和技术。





北韩还积极配合关于气候变化的国际趋势，每年参加《联合国气候变化框架公约》缔约方大会，2016年时任北韩外相李洙墉出席在纽约举行的《巴黎气候变化协议》高级别签署仪式。北韩此举意在表明他们在顺应国际趋势、积极应对气候变化。





2016年，北韩加入《巴黎气候变化协议》，并表示2030年以前将温室气体排放量减少8%，如果国际社会提供援助，可减少至40%。2019年以北韩常驻联合国代表名义提交的信函中则表示要将温室气体排放量减少至11.4%，如果国际社会提供援助，可减少至52%。2022年11月在埃及举行《联合国气候变化框架公约》第27次缔约方大会时，北韩表示正在积极推进200万公顷的山林营造事业，再次向国际社会表露北韩为山林复原作出的努力和取得的成果。由此看来，北韩今后仍将采取应对全球气候变化的务实行动。





最近，北韩提出有关气候变化的现状和发展趋势的具体意见，并表示要与国际社会进行交流与合作。以目前的情况来看，国际社会与北韩进行交流合作的可能性并不很大，但是我们期待北韩信守承诺，实现其提出的2030年温室气体减排目标。