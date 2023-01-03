《漫话国乐》 种柳树 / 四季歌 / 四季歌

即将到来的星期天是冰雪融化的“雨水”节气，接下来是冬眠的青蛙因春天的气息惊醒的节气“惊蛰”。俗话说：“到了雨水和惊蛰，大同江会解冻融化。”在漫长的严冬结冰的江水逐渐融化，船只重启航行，很快人们可以坐船远行了。这时，在船只停泊的码头上，前来送行和离别的人会明显增多。今天的第一首音乐给大家带来的是《种柳树》：

“院子里种了柳树，

将情人的马拴在柳树上，

可情人离我而去时折柳枝当马鞭。

要不将所有的柳枝做马鞭，

鞭策我的马追随情人吧。

可剩下的柳枝成了千万丝线，

一年又一年捆住我心中送走情人的遗憾。”

《种柳树》 /音乐组合诗路





高丽时代的天才诗人郑知常在他的诗《送人》中这样描写了春季大同江的风光：

“雨歇长堤草色多，

送君南浦动悲歌，

大同江水何时尽，

别泪年年添绿波。”





随着天气转暖，江水开始解冻融化，有人坐船远去，也有人坐船回来。有心理学家表示，人们的心理很奇妙，比起大的利益，更执着于小的损失，在感情上也是如此，比起幸福，更执着于悲哀。国乐也一样，比起歌颂相会的欢喜，更多的是感叹离别的惋惜之情。





短歌《四季歌》是每逢换季时人们喜欢听的国乐。这首歌以 “此山彼山到处花开，分明是春季到来。虽然春季已到，世事却无比惆怅。我昨日青春洋溢，如今已白发苍苍，真叫人寒心啊”为开头，接下来是“人若能活到100岁，除掉生病的日子、睡眠时间以及烦恼和忧虑的时光，就活不到40岁了 。人生如此短暂，时光稍纵即逝，离世便化为北邙山川的泥土了。”借此嘱咐人们，人生短暂，趁年轻、活着时好好把握时光，尽情玩乐，享受美好人生，所以这首歌比起年轻时，上了年纪会更有同感。

短歌《四季歌 》 / 赵相贤名唱





接下来给大家带来的是以正歌风格创作的《四季歌》。短歌是艺人在正式表演很长的盘索里之前，为了溜嗓子和招揽观众而先演唱的歌。如果盘索里的情绪起伏大，短歌的特点是平心静气地歌唱。正歌的特点也是抑制感情，其微妙之处在于虽然表面上不表露喜怒哀乐，然而可通过音乐传递给观众，因此虽说是同样的歌词，短歌和正歌给人的感觉是截然不同的。听了今天带来的《四季歌》，相信听众朋友也能听出这首歌和短歌《四季歌》的差异。

《四季歌》/ 演唱-许润珠（音）、奚琴-尹朱熹（音）、布达佩斯交响乐团