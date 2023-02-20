YG新女团BABY MONSTER的YouTube频道订阅人数突破100万

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下一代女团BABY MONSTER尚未出道，仅凭借预告视频等内容已收获极高人气。





近日，据YG娱乐消息，2月18日0时许，即将出道的新人女团BABY MONSTER官方YouTube频道的订阅人数突破了100万人，这是BABY MONSTER去年12月28日开设官方YouTube账号后，历时52天取得的成果。





YG娱乐方面表示，YouTube的订阅人数是客观体现海外人气和知名度的指标。以此来看，BABY MONSTER在引领全球音乐市场版图的YouTube上已拥有超强的粉丝群。





YG娱乐于今年1月1日在YouTube上首先发布即将推出全新女团BABY MONSTER的预告片后，逐步公开了七名成员的表演视频、舞蹈视频、自我介绍视频等内容。迄今为止，在YG官方频道和BABY MONSTER官方频道公开的相关视频累计播放量达1.4亿次。





BABY MONSTER是YG娱乐继2016年的BLACKPINK之后，时隔七年再次推出的新女团，由3名韩国籍、2名泰国籍、2名日本籍共七名10几岁少女成员组成。尤其BABY MONSTER在尚未出道的情况下，不是以新歌MV和专辑宣传活动，而是以预告视频等内容就已收获大量粉丝，因而备受全球音乐粉丝的热切关注。