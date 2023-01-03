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职业：演员

生日：1993年4月2日

出生地：京畿道水原

身高：178cm

血型：A型

学历：檀国大学音乐剧专业

MBTI：ESFP

出道：电影《旋转便利店》（2014）





辛载夏是一位科班音乐剧演员，他在初三学业最繁忙之时，父亲为了缓解他的学习压力，带他观看了音乐剧《巴黎圣母院》，这也在他心中种下了成为音乐剧演员的种子。他高考时瞒着父母报考音乐剧专业，虽然父亲得知后对其进行了责罚，但最终依旧选择理解并支持了他的梦想。通过舞台积累了演技的辛载夏，在2014年通过电影《旋转的便利店》转型成为了影视剧演员，他善良、温暖的形象，为她争取到了大量的表演机会。虽然目前辛载夏的角色仍以配角居多，但他的演技观众有目共睹，他对表演的热情也从未减退，正如祖父为其取名“载夏”的寓意——像夏日般热情一般，辛载夏用认真的演技，努力将每一个角色都赋予真正的生命。





代表作品：

·电视剧：

《模范出租车2》（2023）

《浪漫速成班》（2023）

《（了解得不多也无妨）是一家人》（2020）

《VIP》（2019）

《致忘了你的诗》（2018）

《机智牢房生活》（2018）

《当你沉睡时》（2017）

《记忆》（2016）

《Remember》（2015）

《皮诺曹》（2014）

·电影

《巨人》（2014）

《旋转便利店》（2014）





主要获奖经历：

首尔Webfest 最佳男主角（2017）

大韩民国品牌大赏 明日之星（2016）