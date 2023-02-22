导演/编剧：朴圣光

主演：朴成雄/李伊庚/廉蕙兰/崔民秀/吴达洙/尹宰文

类型：喜剧/动作

上映时间：2023年3月（韩国）

其它中文译名：熊南/熊男





剧情概要：

传说中吃下大蒜和艾草，百日后便幻化成人的……不是熊女，而是“熊男”？！25岁的雄南（朴成雄饰）拥有野兽般的超能力，但在得知自己的“熊生”所剩无几后，便选择辞去警察的工作，悠闲度日。然而，和雄南从头到脚长相一模一样的国际犯罪组织成员雄北（朴成雄饰）的出现，让雄南决定复职。一场由警察、只有十名粉丝的主播、小区巡警联手对抗国际犯罪组织的爆笑调查就此展开。





幕后花絮：

《雄南》是著名搞笑艺人朴圣光的首部长篇商业电影。演艺圈人缘颇好的他，也得到了该片主演朴成雄、李伊庚、崔民秀以及新人演员白智慧的鼎力相助。朴圣光表示，他在2014、2015年左右结识朴成雄，当时就对其吐露心声说希望成为电影导演，最想合作的演员便是朴成雄。因此，朴圣光在编写《雄南》剧本时，脑海中已经假象朴成雄是男主角，将“雄”字加进了男主角的名字。朴成雄在片中一人分饰两个性格、身份迥异的角色，但他坦言这并非是最大挑战，要是演一个25岁的人才是最困难的，这也让他回想起在《我身体里的那个他》饰演高中生的拍摄经历。李伊庚也完全是仗义出演，他曾对导演表示，只要对方“一声令下”，他绝对无条件参演。老戏骨崔民秀的加盟也让这部喜剧电影更具分量感。该片有多位搞笑艺人客串，崔民秀对此表示，很多搞笑艺人的演技都有闪光点，让他们有机会参与影视作品拍摄实属难得，所以在整个拍摄过程中，他也对影片投资人身怀敬意。