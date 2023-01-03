《必由村的狗》黄元顺

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不管要到哪里去，都必须经过这个村子。虽然南方有一条长长的山谷，但东西南北都被群山环绕着，想要出去还是要经过这个山口，因此这个村子就被叫作“必由村”。





那是某一年的春天。在必由村西边山脚下一户人家屋前的磨坊里出现了一只狗，它伸出舌头不停地舔着舂米机的下面，但那机器没有运作已经好久了，地上连米糠都没有，只有一层白色的灰尘。那是一只个头不算小的母狗。









有村民说，以前那只疯狗跑到西山下面的磨坊睡觉，被二孙他爹看到了。那天天还没怎么亮，二孙爹去西山砍柴的路上看到什么东西从磨坊里出来跑掉了，他定睛一看，原来是之前那只疯狗。虽然天色还有些昏暗，但能看出来它已经有了身孕。





小村长听了这话说，如果那疯狗怀了孕，那肯定是跟豺狼搞在一起了。今天晚上大家都去守夜，一起把那只疯狗抓住。





동네에는 이전의 그 미친개가 서산 밑 방앗간에 와 잔다는 소문이 났다.

차손이 아버지가 보았다는 것이다.

아직 어두운 새벽에 달구지 걸댓감을 하나 꺾으러 서산에 가는 길에

방앗간에서 무엇이 나와 달아나기에 유심히 보니 그게 이전의 미친개더라는 것이다.

그리고 이 미친개는 어두운 속에서도 홀몸이 아니더라는 것이다.





작은 동장이 이 말을 듣고

홀몸이 아니고 새끼를 뱄다면 그게 승냥이와 붙어 된 것일 테니

오늘 밤에 지켰다가 때려잡자는 것이었다.









包括作家黄顺元在内的失乡民们由于分裂和战争离开了故乡，无论在哪里都无法安心扎根。但是从这部小说的结尾我们可以看出，作者一直在梦想着有一天韩半岛民众能够和解，能够有共同生活的未来。在小说的结尾，村里的人们都养着白狗的后代，一起生活着。这是因为作者相信，随着时间的流逝和时代的改变，意识形态矛盾能逐渐淡化，总有一天人们也会超越内心的隔阂，重新建立一个和平的共同体。









老爷爷自从在山上发现了小狗崽以后，就更加小心了，借着去砍柴的由头去看小狗们也成了老人家的一件乐事。虽然连人都吃不饱肚子，但他还是想办法瞒着家里人偷偷地带去一些谷糠。等到小狗们不再吃奶的时候，他就从山上抱回一只来，说是从别人那里要来的，送给了村里的双端家。不久后又给了庙谷的一家人一只，还送了一只给西提沟的一家人。就这样，老爷爷陆陆续续把五只小狗都送了人。





老爷爷说，现在自己家养的这只狗就是白狗的曾孙女，因为种好，所以现在必由村人家养着的狗大部分都是白狗的曾孙或者玄孙。

他还说，大村长和小村长家也从自己家抱了两只小狗走，而那两只狗都是白狗的玄孙们。





说到这里，满脸都是白胡子的老爷爷露出了由衷的微笑。





간난이 할아버지는 여웃골에서 강아지를 본 뒤부터는

한 층 조심해서 누가 눈치 채지 못하게

나무하러 가서는 이 강아지들을 보는 게 한 재미였다.





사람이 먹기에도 부족한 보리범벅이었으나,

그 부스러기를 집안사람 몰래 가져다주기도 했다.

아주 강아지가 밥을 먹게쯤 됐을 때

간난이 할아버지는 아무 곳 아무개한테서

얻어 오는 것이라고 하며 강아지 한 마리를 안고 내려왔다.

한 동네 곱단이네도 어디서 얻어준다고 하고 한 마리 안아다 주었다.

그리고 절골 사는 아무개네도 한 마리,

서젯골 사는 아무개네도 한 마리,

이렇게 한 마리씩 다섯 마리를 다 안아다 주었다.





간난이 할아버지는 지금 자기네 집에 기르는 개가

그 신둥이의 증손녀라는 말과

원체 종자가 좋아서 지금 목넘이 마을에서 기르는 개란 개는

거의 다 이 신둥이의 증손이 아니면 고손이라고 했다.





크고 작은 동장네 두 집에서까지도

요새 자기네 개가 낳은 신둥이개의 고손자를 얻어갔다는 말도 했다.





이런 말을 하는 간난이 할아버지는

이제는 아주 흰 서릿발이 된 텁석부리 속에서 미소를 띠는 것이었다.









作者 黄顺元（황순원，1915. 3. 26. ~ 2000. 9. 14 ），1931年发表短篇小说《我的梦》（ 나의 꿈 ）步入文坛。