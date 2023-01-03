北韩三池渊市城建项目的特点和意义

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最近，北韩发行题为“发展变迁的三池渊市”的画册，并表示三池渊市位于韩半岛最寒冷的地区，20世纪60年代还是个荒僻的小山村，但是70年代和进入21世纪后在党的领导下进行城市更新，今天的市容市貌发生了翻天覆地的变化。





北韩媒体称，国务委员会委员长金正恩多次视察三池渊市城建工程施工现场进行指导，并强调三池渊市是“山区文化城市的典范”。





三池渊位于北韩和中国交界地区、被称为韩半岛屋脊的白头山熔岩带，拥有得天独厚的自然景观和异常丰富的旅游资源。





三池渊作为天然纪念物栖息的地方，拥有得天独厚的自然生态环境。三池渊湖泊周围由白桦树、落叶松、冷杉、云杉、沙棘等形成茂密的原始森林，生长着高山地带才能见到的乌饭树、石楠、金露梅等植物和被北韩指定为天然纪念物的三池渊黑琴鸡、三池渊鹿等飞禽走兽，三池渊湖泊里栖息着鲫鱼、尖头鱥、鳟鱼等多种鱼类。其中，三池渊鲫鱼作为栖息在高山地带的北韩特产鱼，被北韩列入资源保护对象和天然纪念物名录。北韩表示，三池渊一带生长着30多种稀奇罕见的树木。





对北韩来说，三池渊并非是单纯的生态宝库。2022年2月，北韩在三池渊市举行了纪念已故国防委员会委员长金正日80岁生日的光明星节庆祝活动。





三池渊是已故北韩国家主席金日成的抗日斗争舞台，也是已故国防委员会委员长金正日出生的地方。因此，北韩将三池渊称为“革命圣地”。





三池渊位于白头山山麓，是已故北韩国家主席金日成展开抗日革命活动的地方，也是已故国防委员会委员长金正日出生的“白头山密营故居”所在地。因此，三池渊被视为金日成家族“白头山血统”来源地。





一直以来，北韩居民都要参加白头山革命战迹地参观学习行军，且参观学习的重点地区是被称为革命圣地和白头山血统来源地的三池渊地区。北韩媒体称，国务委员会委员长金正恩登白头山旨在承袭并完成主体革命伟业，并表现出建设天下第一强国的坚定意志。不论如何，金正恩骑白马登上白头山是为了强调从金日成经金正日延续至本人的“白头山血统”统治北韩的正当性。





三池渊因地形险恶、气温较低，长久未能形成村庄，光复前只有一些伐木工在那里进行采伐工作。1961年，北韩划分两江道普天郡部分地区和咸镜北道延社郡部分地区，新设三池渊郡。1967年计划建设白头山休闲旅游区，1978年着手开展三池渊邑建设事业，金正恩委员长执政后大举推进三池渊开发事业。





北韩从2018年开始积极推进的三池渊开发事业，2019年下半年完成第二阶段建设工程，同年12月将三池渊郡升格为三池渊市，2021年底完成了第三阶段建设工程。特别值得一提的是，北韩还致力于加强旅游基础设施建设，2019年开通全长70公里、通过针叶树林区段的惠山至三池渊铁路。





过去，为前往三池渊必须徒步或乘坐大巴，交通很不方便，但是铁路开通后，能快速便捷地前往三池渊旅游观光。北韩表示已开发完成实现铁路自动化的计算机联动控制系统。





2015年，北韩曾将与中国交界的三池渊市东北方部分地区指定为国际旅游特区，并完成三池渊机场扩建工程。此外，还铺设连接机场至三池渊滑雪场的公路等，为国内外游客新建旅游基础设施。





通过三池渊开发事业新建的设施与建筑有枕峰滑雪场、三池渊酒店、白头山综合博物馆等。枕峰滑雪场及其周边的冬季体育场馆和三池渊酒店可说是为吸引外国游客而建造的。





此外，北韩将三池渊市的住宅称为配合山区景观的建筑，不同高度的住宅营造出和谐而不单调的城市氛围。北韩劳动党机关报《劳动新闻》报道称，这些细节事项是金正恩委员长直接下达指示命令的。





行道树和公园景观也是城市形象重要组成部分。北韩国务委员会委员长金正恩从执政初期开始就强调城市造景和公园景观营造，并表示位于白头山地区的三池渊市更应适当搭配许多树种，创造城市园林化、公园化的典范。





金正恩委员长亲自嘱咐将三池渊市园林化后，三池渊市区出现了有趣的变化。从2018年3月拍摄的谷歌地球卫星图像来看，三池渊内主要街道两侧皆为针叶树，但是2019年7月拍摄的卫星图像中却不见针叶树。2021年9月北韩公开的三池渊市宣传照片中，青峰大街两侧林立着白桦树，这像似2019年7月以后种植的。





从北韩公开的照片来看，这些白桦树都已长成参天大树，这表示北韩挖掉原有的行道树后，移栽已经成长的白桦树，改变了三池渊市整体景观。重新铺设的道路和道路两旁建筑物的红色屋顶、白色木柱以及林立的白桦行道树，使三池渊成为深具魅力的旅游城市。白桦行道树可说是进入金正恩时代后展现三池渊市变化景象的具有象征意义的景观。





此外，因三池渊位于被联合国教科文组织指定为生物圈保护区的白头山山麓，北韩为保护生态环境而采用亲环境技术和绿色建筑技术，并积极展开为保护及营造山林的研究工作。





《劳动新闻》报道称，三池渊蔬菜温室农场引入了绿色建筑技术。具体内容为：为保护周边环境而利用太阳热能；为保护建筑外墙而使用三池渊随处可得的火山沙。此外，还引进了雨水回收利用系统及污水净化系统。





三池渊建设事业的最大特点之一是利用林产资源重建地方工业，从而创造地方经济发展模式。这意味着金正恩委员长执政后，北韩在积极推动地方工业和地方经济发展。





有些人在中国旅游时可能喝过北韩的乌饭树果酒，而这乌饭树果酒就是三池渊特产酒。三池渊乌饭树果是在高山地带生长的一种蓝莓。北韩在推进三池渊建设事业的过程中，还建造了与三池渊特产品——乌饭树果和土豆相关的工厂。





据悉，北韩国务委员会委员长金正恩多次前往三池渊乌饭树果饮料厂和三池渊土豆粉加工厂进行现场指导，而北韩将三池渊乌饭树果加工厂称为地方工业工厂的典型和标准，并激励其他地区工厂仿效三池渊乌饭树果加工厂，建立综合生产体系。





北韩的地方经济发展战略旨在利用该地区的原材料，正因为如此，北韩在三池渊建造了乌饭树果加工厂和土豆粉加工厂。也就是说，由于山区城市三池渊的地理特点符合北韩地方经济发展战略取向而采用了这一发展模式。





我们通过北韩媒体报道可知，金正恩委员长在做出重大决策之前经常访问被称为革命圣地的三池渊。三池渊市新建大街名称让人联想起北韩的革命斗争史和三池渊的自然特点。密营大街、青峰大街、枕峰大街和李明秀大街是与已故北韩国家主席金日成抗日武装斗争相关的名称，从位于市中心的已故北韩国防委员会委员长金正日铜像前延伸至三池渊市入口的路段则被命名为展现白头山和三池渊自然特点的“白桦树大街”。





包括北韩在内，社会主义国家有个共同的特点，那就是广场位于城市中心部位。其原因在于广场作为举行各种群众大会和庆祝活动的空间，发挥着非常重要的作用，而北韩将广场解析为民众与领导人进行会晤的场所。





北韩在城市中心部位设置广场，并在其周边建造政府办公楼、文化会馆和公园等设施。20世纪70年代后，北韩在市中心广场最内侧建立金日成、金正日铜像，并与城市主要公路连接起来，使其扮演城市的轴心角色。





北韩在推进第二次三池渊建设事业以前，金正日铜像位于城市中心部左侧，但是2016年9月将金正日铜像迁移至轴心部位，并积极推进三池渊开发工程。北韩此举意在强调三池渊是具有重大意义的革命圣地，三池渊广场是金日成、金正日、金正恩三代传承的象征性空间。





北韩表示，今后要将全国所有的农村打造成三池渊市水平的社会主义理想村庄。因此，北韩的革命圣地三池渊有可能成为炫耀金正恩委员长光辉业绩的典范地区。