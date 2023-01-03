《漫话国乐》 长阿里郎 / 扎紧阿里 / 木筏阿里郎

说到代表韩国的形象，以外国人为对象进行的一些调查显示，韩国流行音乐K-POP名列榜首，其他还有烤肉、辛奇等韩餐以及太极旗、韩服、游戏、电视剧、电影等。如果提起国乐，相信无论是韩国人，还是外国人，最先联想到的应该是《阿里郎》。

（歌唱）“阿里郎，阿里郎，阿拉里呦~”这样开始的民谣《阿里郎》，想必很多朋友都非常熟悉。这首民谣的歌词、曲调朗朗上口、发音简单，而且旋律明朗、优美动听，外国朋友们听一次后也能跟唱。《阿里郎》按照地区和时代的不同，流传着多样的版本，甚至时至如今也在继续不断地发展出更多版本。





《阿里郎》不仅具有悠久的历史，还具有强韧的生命力，其历史意义与艺术性获得了认可，2012年被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产名录》。由于在以前的节目里，已给大家介绍了《旌善阿里郎》等具有代表性的版本，今天就给大家带来比较罕见的《阿里郎》版本，第一首是京畿民谣《长阿里郎》。这首民谣以“万顷波涛上漂浮的一叶扁舟，下锚暂停一下，我想问你，阿里郎，阿里郎，阿拉里呦，助我翻越阿里郎山冈吧”为开头。

京畿民谣《长阿里郎》 / 演唱-河智雅（音）、笛子-金世卿（音）





韩国很多民谣的曲名以“长”或“扎紧”为开头，两首歌还通常一起演唱。这好似风流音乐《灵山会相》从缓慢的曲调开始，到了尾声以欢快的曲调结束，而民谣也有类似的结构，叫作“长-扎紧”形式。比如演唱《六字拍》时，先从《长六字拍》开始，接着连接《扎紧六字拍》，这样感觉非常痛快。说到这里，有的朋友可能会觉得“长”和“扎紧”不搭，因为扎紧是‘快’的意思。其实民谣曲名中的“长”不表示歌词长，而是意味着曲调缓慢，所以说和扎紧是搭配的一对。





接下来给大家带来的是西道民谣《扎紧阿里》，这是在平安道地区流传下来的《长阿里-扎紧阿里》的后面一首。这首民谣像在前面介绍的京畿民谣《长阿里郎》一样，先吐露心灵深处的叹息、悲愤和怨恨，接着在演唱《扎紧阿里》时，换成比较轻快的曲调和节奏来助兴：

“采集蛤蜊腌鱼酱，抓回来离去的情人日渐生情吧。这家伙，我就知道你会来，所以我用腐烂的草绳关上房门睡觉的。”在开头叹息男女感情阴差阳错而感到惋惜，后面的副歌却重复歌唱：“哎哟，哎哟，真缠人啊~”给人带来欢笑。

西道民谣《扎紧阿里》/ 演唱-秋多惠





上星期天是冰雪融化的“雨水”节气，然后到了冬眠的青蛙惊醒的节气“惊蛰”，在漫长的寒冬结冰的江水逐渐融化，船只恢复航行，很快人们就可以坐船自由远行了，所以这时候会出现一些描写离别的音乐。江原道麟蹄流传着一首独特的劳动谣，叫《木筏阿里郎》。麟蹄位于汉江上游，深山幽谷、树林茂密，上好的木材非常丰富，因此在朝鲜王朝末期，在高宗父亲兴宣大院君的主导下重建景福宫时使用了这一带的木材。当时，从江原道至汉阳不仅路途遥远，还山势险峻，因此江原道的木材很难以陆路搬运，最好的方法是把圆木编成木筏，由船夫划着木筏沿着汉江水路直接搬运到汉阳。这种船运虽然看起来简单，可困难重重，因为水路弯弯曲曲，路程既遥远又危险，而且船夫要好几天睡在木筏上，劳累又辛苦。不过只要顺利抵达汉阳，船夫就可以赚大钱了。韩国俗语“떼돈을 벌다” （发大财的意思）中的“떼돈”源自这个故事，指专门搬运木材的筏夫“뗏군”挣到的钱“돈”。当时筏夫们为了搬运木材沿着水路划船时唱的劳动谣就是《木筏阿里郎》：“江水到了雨水和惊蛰渐渐融化，合江亭上俯瞰江水，木筏漂走了。有人在江上流放木筏，《阿里郎》的曲调也显得凄凉啊”

《木筏阿里郎》/ 演唱-麟蹄木筏阿里郎保存会