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每年3月是韩国各级学校的入学季。新冠疫情暴发后，韩国各级学校大都在线上举行新生开学典礼，但是今年韩国所有学校都将举行面对面的新生开学典礼。北韩的新学期从4月开始，且其教育制度也和韩国有所不同。





受新冠疫情影响，北韩未能正常举行开学典礼，直至去年4月才恢复举行面对面的新生开学典礼。北韩媒体报道称，家长们向金日成铜像献花致敬，并勉励孩子努力学习。





北韩学生不必缴纳学费，因此北韩经常提及韩国等其他国家缴纳学费问题，并强调资本主义国家公民难以接受教育。事实上，20世纪70年代至90年代中期以前，北韩各级学校从未收受学杂费，但是90年代中后期遭遇经济困难后开始收取各种杂费，难以说是实施真正的义务教育、免费教育。





一直以来，北韩通过免费义务教育彰显其社会主义制度的优越性，但是20世纪90年代中后期遭遇经济困难后开始收取课本费、校服费、学习用品费乃至教育器材费等各种费用，只是不收学费而已。





北韩家境困难的孩子无法入学，在逃离北韩定居韩国的脱北居民中，有些人不识字。北韩强调解放后积极展开扫盲活动，基本上已消除文盲，但是从21世纪开始，北韩又出现了文盲。





1956年，北韩实施四年制初等义务教育，之后延长义务教育年限，1958年实施七年制中等义务教育，1967年扩大为九年义务教育，1972年改编为全面实行学龄前一年加小学四年和中学六年的11年制义务教育。金正恩执政后的2012年，北韩最高人民会议颁布《全面实行12年制义务教育纲领》，并通过准备期分阶段实施。





12年制义务教育是指将过去四年制小学教育年限延长一年至五年，并将六年制中学课程分为初级中学三年和高级中学三年。如此这般，北韩时隔40多年建立起幼儿园-小学-初级中学到高级中学的12年制义务教育制度。世界大部分国家实行12年学制，中国也是如此。因此，北韩也采用国际标准，反映了时代的变化。此外，北韩长久经历经济危机，并认为这与其教育制度有关，因此北韩试图通过延长初级教育年限的方式提升其教育水平。特别值得一提的是，北韩和中国一样将中学课程分成初级中学和高级中学两个部分，并在高中阶段重点培养其必要的人才。





北韩在实行新教育制度时强调将为学生提供多种优惠，并介绍各级学校在编撰新教科书的同时具备投影机、电视机等最新教育器材。而在北韩的学校教育中最重要的是为巩固其政治制度、维护其体制稳定的政治思想教育。北韩的学生必须学习金日成何年何月何日何地出生，并为学习和争取国家独立奔波千里，跨过鸭绿江前往中国展开青年运动、抗日斗争和游击队活动，抗日战争胜利后为建设社会主义祖国做了些什么等，强迫学生背诵金日成生平事迹。教金正日革命活动的历史时则强调金正日出生在白头山密营、当时的环境有多么艰苦以及大学学习情况和进入党组织后展开何种活动等。金正淑的革命历史也相差不多，其内容为金正淑出生于咸镜北道会宁，作为女性抗日斗士展开抗日游击队活动，并以“白头山女将军”之名加以神化。因此，最高领导人的生平事迹可以说深深地刻印在北韩居民的脑海中。





北韩在全面实行12年制义务教育时，还添加了与国务委员会委员长金正恩相关的政治思想科目。继金日成、金正日、金正淑后，北韩新设“敬爱的金正恩元帅革命活动”等版块，增添了最高领导人家族的偶像化内容。还有一点引人瞩目的是，北韩加强了科学技术及信息化教育。北韩在相当于韩国中高等学校的初级中学和高级中学提高了数学和科学教学比重。





20世纪70年代，北韩的高级中学设有数学小组，学校选拔数学成绩优秀的学生进行数学特别指导，但是现在学生一起接受数学教育。初级中学三年开设578小时数学课，高级中学三年开设368小时数学课，自然科学课程群开设的数学课最多。进入金正恩时代后，北韩经常派学生参加国际青少年科学奥林匹克竞赛，且不少学生获得金银铜奖。因此，北韩更加重视信息技术和信息化教育，并为打好青少年数学基础作出极大努力。





与此同时，北韩还致力于加强英才教育。其实，北韩从很久以前开始就重视英才教育。1959年，北韩同颁布《关于改编人民教育制度的法令》一道实施英才教育，重点培养艺术体育方面有才能的学生，并将此作为确立金日成唯一支配体制的宣传手段。20世纪80年代开始，北韩积极推进所谓的“北韩式英才教育”。当时，世袭体制得到巩固的北韩国防委员会委员长金正日加强基础科学教育，将过去侧重于艺术体育方面的英才教育范围扩大至科学领域，试图通过培养科学方面的人才摆脱当时的经济危机。进入90年代后，北韩的英才教育范围进一步扩大至信息技术领域。





北韩国务委员会委员长金正恩执政后也强调科学技术发展和人才培养的重要性。特别是在劳动党第七次全国代表大会上，金正恩委员长强调应积极培养世界级科技人才。





北韩长久实施英才教育，幼儿园时发现某儿童有音乐天赋就重点培养其音乐才能，若有运动天赋就重点培养其运动能力。一直以来，北韩通过音乐学院、体育学院等许多学院培养音乐和体育方面的英才，并制作电视节目介绍其培训体系，进入金正恩时代后还致力于培养科技人才，并培养出许多数学天才和科技天才。





据悉，北韩也掀起了校外辅导热。在校外辅导过学生的教师出身脱北居民表示，在北韩进行校外有偿辅导的大都是在职教师。北韩国务委员会委员长金正恩执政后，在平壤等大城市开办科学、外语和艺术领域的英才学校，因此除准备大学入学考试的学生外，很多儿童和青少年为进入英才学校而接受校外辅导，这成为掀起校外辅导热的主要原因。





北韩掀起校外辅导热，意味着学校的教育质量相对下滑。过去，北韩的父母从不督促孩子学习，其原因在于从幼儿园到高级中学都由老师负责教导学生，且各级学校都由同一位教师担任一年级到毕业年级的班主任。也就是说，四年制的小学由同一位教师担任一到四年级的班主任，三年制的初级中学三年不更换班主任，高级中学也是如此，因此班主任对班里学生的情况了如指掌，并为学生选择能够发展其专长的高一级学校，但是现在的情况有所不同，教师们为赚取外快贴补家用，暗地里进行校外辅导，并因很多家长让孩子接受校外辅导而掀起了校外辅导热。





据悉，北韩实施12年制义务教育十年后，学生的学业水平得到了普遍提升。北韩媒体强调，学生的学习成绩得到普遍提升是金正恩委员长执政后实行12年义务教育的成果。劳动党则表示，将通过人才培养实现国家发展目标。为此，北韩还要营造良好教育环境，追求教育内涵发展与质量提升。