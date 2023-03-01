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虽然只是弄丢了手机 (스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데)

2023-03-01

今日首尔

导演：金泰俊

主演：千玗嬉/任时完/金熙元

类型：惊悚

片长：117分钟

上线时间：2023年2月17日（Netflix）

其他片名：Unlocked


剧情概要

娜美（千玗嬉饰）下班路上弄丢了如自己分身一般的手机，俊英（任时完饰）捡到了手机后，在手机里安装了监视软件，并设局将手机送还给了娜美。从此，娜美的一切——生活起居、工作、社交圈、网络活动等被俊英所掌握，俊英也根据窃取的信息，一步步接近娜美，并将娜美与周围人一一孤立。与此同时，刑警志万（金熙元饰）在凶案现场发现了失踪的儿子俊英的痕迹，他的心中产生了不祥的预感，并决心进行秘密调查。


相关花絮

《虽然只是弄丢了手机》翻牌自日本同名小说，此前在日本也曾拍成电影，韩国版的故事相较日本版更加令人不寒而栗，影片中充斥的偷拍视角也让观众在观影后情不自禁握紧自己的手机，生怕丢掉。影片背景复杂，然而导演并未将过去发生的事具体陈述，而是靠片中人物现在进行时的故事，为观众创造了充分的想象空间。影片在上线Netflix（奈飞）后仅三天，便进入全球34个国家的TOP10榜单。

虽然只是弄丢了手机 (스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데)
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