《漫话国乐》 坎坷道路之旅 / 船歌 / 指南针

迎来新的一年才没多久，一眨眼，万象更新的3月已经来到我们的身边了。随着年龄的增长和时代的进步，不仅感觉时间流逝飞快，好像我们的世界也变得越来越快。在快速变化的时代潮流中，无论是哪个国家和地区，传承传统文化的人士，他们的苦恼应该是大同小异的。为了让现代人重视传统文化，为了共同保护和传承传统文化，该做些什么？该守护到什么范围？可以予以现代化或重新诠释的又有哪些等等，这些都是他们思虑的事项。

韩国也是一样的。到了近代，在西方文明涌入韩半岛时期，因为经历了日本殖民统治，在日本的压迫下，国乐等传统文化更是受到社会的蔑视和冷落，当时很多人士也为了传承传统文化而很是苦恼。光复后过了50年，重新诠释国乐的艺人受到关注的氛围才逐渐升温。在这段时间里，让人们再度接受国乐的最明显的变化之一就是传统乐器的改良工作。传统伽倻琴本来张有12弦，光复前后，韩国陆续出现了13弦至23弦伽倻琴，琴弦材料也从钢丝至合成纤维等出现了多样的改良。如今，现代国乐作品则通常使用25弦伽倻琴。

《坎坷道路之旅》 / 演奏-25弦伽倻琴-赵文英（音）、爱尔兰哨笛与宝思兰鼓-河琳





用25弦伽倻琴演奏的《坎坷道路之旅》颇有异国情调，因为演奏这首乐曲的乐器中还有爱尔兰传统乐器爱尔兰哨笛和宝思兰鼓。如此这般，演奏国乐时使用外国乐器，营造出与众不同的氛围。

西道民谣《船歌》用印度传统乐器演奏。以前到了春季，西海岸一带盛产黄花鱼，据说住在海岸边的居民们每晚都因由于产卵游到西海的黄花鱼响遍大海的叫声而难以入眠。不过渔民们每次都会满载而归，相传凡是开鱼市的地方，熙熙攘攘得连狗也叼着纸币走来走去。《船歌》是渔船满载而归时唱的劳动谣：

“捕完了鱼泳岛和七山的鱼，再去延坪岛海上捞钱吧。捞钱去，捞钱去，往延坪岛海上捞钱去”

以前平安北道的鱼泳岛和全罗北道的七山都是黄花鱼的主要产地。歌词中“去捞钱”，意思是说当时黄花鱼值钱，而且黄花鱼到处皆是，不用费力，只要捞上来就可以赚大钱。这首歌可以感受到船夫的豪爽气概，加之印度打击乐器塔布拉鼓和印度手风琴的伴奏，充满了异国风情。

西道民谣《船歌》 / 演唱与演奏-TAAL





说到印度的传统乐器，西塔琴也是具有代表性的乐器之一。西塔琴张有金属琴弦，琴音明亮清脆而持久，因此给人玲珑、朦胧的感觉。有趣的是，西塔琴的形制结构与音色和韩国传统乐器截然不同，可是由琴马传递琴弦振动的奏法和韩国的弦鸣乐器玄琴颇为相似。

其实韩国的一些国乐作品和传统乐器是从印度传入的。如戴着韩国没有的狮子的形象面具跳舞的“舞狮”，从中亚地区经过印度传入韩半岛的“太平箫”，在佛教和民间信仰中使用的形似铜钹的打击乐器“提金”等。

接下来给大家带来的是用伽倻琴、玄琴、大笒、长鼓等韩国传统乐器和印度西塔琴联合演奏的乐曲《指南针》。大地上充满生机、适合旅游的季节即将到来。超越界限，表示世界进一步扩大。犹如现在的我们可以不分国界自由行一样，期待韩国的国乐也能再接再厉，超越国境和种族的界限，进一步拓宽境界，愉悦全世界人的心。

《指南针》/ 演奏-风串乐队