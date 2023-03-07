NewJeans斩获“韩国大众音乐奖”三项大奖

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“韩国大众音乐奖”日前通过官方YouTube频道公布了本年度共26个奖项的获得者。NewJeans摘得综合类奖项“年度新人奖”，另外还在分类奖项中，凭借专辑《New Jeans》和歌曲《Attention》分别获得“最佳K-POP唱片奖”及“最佳K-POP歌曲奖”。 NewJeans所获奖项均为重要奖项，因此获得专业乐评人高度评价称“不仅实现了世代交替，也改变了K-POP的模式”。包括“韩国大众音乐奖”在内，NewJeans在2022年度各音乐颁奖典礼中，共收获了13个奖项。





去年7月出道的NewJeans至今为止共发行了6首歌曲，每一首都成为了人气之作，其中《Ditto》、《OMG》、《Hype boy》在国内最大的音乐平台Melon的实时音源排行榜“TOP100”中已持续数周独占前三甲。





“韩国大众音乐奖”在奖项评选中相较于人气和销量，更加侧重音乐性，评奖基准较为严苛。本年度奖项评委由专业乐评人、流行音乐界记者、相关学者等共54人组成，评选范围为2021年12月1日至2022年11月30日发行的音乐作品。