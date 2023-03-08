格杀福顺 (길복순)

导演/编剧：边圣铉

主演：全度妍/薛景求/金是儿/李絮/具教焕

类型：动作/悬疑

片长：137分钟

上线时间：2023年3月31日（Netflix）

其他片名：杀死福顺/吉福顺/Kill Boksoon





剧情概要：

吉福顺（全度妍饰）身为顶级杀手公司MK ENT.的王牌，受到公司老板车珉奎（薛景求饰）的格外器重，因两人还是师徒关系，相较于公司其他杀手，吉福顺于车珉奎而言也是最特别的存在。然而吉福顺因为希望给女儿吉在瑛（金是儿饰）一个更加安定的成长环境，萌生离开公司金盆洗手的念头，这也让师徒两人的关系产生了嫌隙。另一方面，同为MK ENT.杀手的车珉奎的胞妹车珉希（李絮饰）因不满哥哥对吉福顺的情有独钟，从而处处挑衅，为难吉福顺。公司另一名杀手韩熙成（具教焕饰）拥有A级实力，却被公司评定为C级杀手，他虽与吉福顺关系亲密、无话不谈，但内心却因评级而暗生不甘。面对女儿、师父、对手、暧昧对象等身边众多人物，吉福顺的“人生杀戮”究竟会如何收场？





相关花絮：

杀手题材的故事向来极为吸引观众，而在《格杀福顺》中，全度妍所饰演的吉福顺有着王牌杀手和职场妈妈两种截然不同的身份，强烈的对比也让故事的趣味性直接拉满。这也是全度妍从影以来首次挑战此类角色。另外，其主演的人气电视剧《浪漫速成班》在影片上映前完结，剧中她亦饰演一位普通中年女性角色，由此观众更加期待她在《格杀福顺》中的精彩反转。该片入围了第73届柏林电影节，全度妍等影片主创人员也亲临电影节为影片宣传。