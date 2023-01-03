《漫话国乐》 梨花 / 梨花雨 / 桃园三结义

每年到了3月，从南部地区开始先后传来油菜花、樱花等春花开花的消息，这时人们会不禁好奇，在自己所在的地方何时才能一睹报春花的芳容，并查看各地的花期预报地图。





说到报春花，古人将梅花、梨花、桃花视为报春花。这些报春花有一个特点，就是先开花，然后再长叶子。有一点不同的是，樱花绽放一簇簇花朵，花体丰满，树上沾满了大大小小的“花仙子”。梅花、梨花和桃花就不同了，人们常说这些花种慢慢开花，而且树上开的花朵也不像樱花那样多，在扭曲纤细又瘦弱的枝头上开出几朵小花朵，楚楚动人，惹人怜爱。这些小花朵虽然看起来稚嫩又娇弱，可它们不畏严寒，顶雪绽放，代表着凌风傲骨、外柔内刚、坚韧不拔的精神品质，因此古人无不钟爱这些报春花。

《梨花》 / 演唱-崔允英（音）





高吟时调《梨花雨》，顾名思义， 指梨花盛开后，花瓣像下雨一样落下来，片片花瓣飘落时，春天也即将逝去：

“今春梨花凋谢时，

我舍不得哭着送走了你。

到了深秋落叶凋落时，

不知您是否也想我，

千里外的你只在梦中忽隐忽现。”





这首歌是以化名为桂娘的全罗北道著名艺妓梅窗的同名时调诗为歌词创作的。相传，梅窗和诗人刘希庆坠入爱河。有一次，刘希庆去首尔后一去不复返，梅窗因思念刘希庆而彻夜难眠时写的诗就是《梨花雨》。时调以平时调为主，平时调的曲调不高也不低，始终平坦。高吟时调在一开始放声高唱而称之为高吟时调。唱歌时，先深深地吸一口气，唱到“梨花凋谢”时好似把心灵深处的怨恨放声高歌。不难想象古人每当心里憋坏了的时候高歌高吟时调，心情会舒坦一些。

高吟时调《梨花雨》 / 金娜利（音）





接下来给大家带来的是和桃花相关的音乐，盘索里《赤壁歌》的一段“桃园三结义”。《赤壁歌》是将中国长篇历史小说《三国演义》以韩国的情况、按照韩国人的情绪重新诠释的。《赤壁歌》中的 “桃园三结义”，其情节和小说记载的内容一致，一开始先说明东汉末年的动荡局面，接下来的场面是刘备、关羽和张飞三位仁人志士意气相投，为了共同干一番大事业，选在一个桃花盛开的春日，选在桃花绚烂的园林摆设祭坛，祭告天地，结为义兄弟。那么，这三位义兄弟当初为何选择了桃园呢？





众所周知桃花美、桃花艳，不过说到桃园，大多数的人会联想到“世外桃源”，即与世隔绝的乐土、理想的境地。想必刘备、关羽和张飞结拜为义兄弟就是为了彰显他们的人生目标，齐心协力使人间变成人人向往的世外桃源。

盘索里《赤壁歌》中的“桃园三结义”/ 演唱-安淑善名唱、长鼓-金清满