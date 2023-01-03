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职业：演员

生日：1984年7月4日

出生地：首尔

身高：177cm

血型：B

MBTI：ENTP

学历：韩国艺术综合学校表演专业

出道：短篇电影《True Litmus》（2006）





李帝勋的演艺之路是在犹豫不决中开始的。中学时他便对表演产生了兴趣，奈何家中反对，最终考入高丽大学学习生物学。但大学的社团生活又让他重燃对表演的热情，于是大二时便申请休学，开始学习表演。后来的他陆续参演了多部短篇电影，但同时现实问题又让他站在了岔路口上——面对来自家庭和生计的问题，李帝勋考虑是否要放弃表演。最终，他选择孤注一掷，为了支撑自己的表演事业，他做过苦力、洗过车，度过了一段十分辛苦的时光。2007年，李帝勋观看了自己参演的电影，他对片中自己的表演非常不满意，产生了自我怀疑。但也是这次自我怀疑，让他找到了提升演技的方法，他明白了表演不是一个人的事，而是要和搭档演员们相互配合，于是他把更多的时间留给了表演，这一阶段他也接拍了很多独立电影，还在2008年进入韩国艺术综合学校专门学习表演。2011年，李帝勋凭借《守望者》、《高地战》两部电影，横扫当年各大颁奖典礼的“最佳新人奖”，苦磨多年的演技终于被大众看见并认可。如今的李帝勋已跻身韩国一线男演员之列，他也极少在综艺等场合曝光，是一名靠作品说话的实力派演员。对剧本挑选严苛的他近年来也向观众输出了诸如《我能说》、《模范出租车》等优秀的影视剧作品，同时还开始挑战执导电影及拍摄纪录片，努力使自己成为一名综合型影视人。





代表作品：

·电视剧

《模范出租车》（第一、二季，2021～2023）

《赌场》（2022）

《Move to Heaven：我是遗物整理师》（2021）

《狐狸新娘星》（2018）

《明天和你》（2017）

《信号》（2015）

《秘密之门》（2014）

《时尚王》（2012）

·电影：

《无框》（导演，2023）

《盗墓》（2020）

《狩猎时间》（2020）

《我能说》（2017）

《朴烈》（2017）

《侦探洪吉童：消失的村庄》（2016）

《我的帕瓦罗蒂》（2013）

《愤怒的伦理学》（2013）

《建筑学概论》（2012）

《高地战》（2011）

《守望者》（2011）





主要获奖经历：

SBS演技大赏 迷你科幻剧类 最佳男演员奖（2021）

第12届韩国大众文化艺术奖 文化体育观光部长官表彰（2021）

第38届黄金摄像奖 摄影导演选择奖（2018）

第17届韩国青少年电影节 男演员大赏（2017）

tvN十周年庆典 PD选择奖（2016）

SBS演技大赏 长篇电视剧类 最佳男演员奖（2014）

第16届富川国际奇幻电影节 Fantasia奖（2012）

第19届韩国文化演艺大赏 电影类 最佳新演员奖（2011）

第32届青龙电影奖 最佳新人男演员奖（2011）

第48届大钟奖电影节 最佳新人男演员奖（2011）

第20届釜日电影奖 最佳新人男演员奖（2011）