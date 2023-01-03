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据悉，有些北韩居民在公共交通工具里玩儿手机游戏，打发无聊的时间，有些人更是在家里彻夜不眠地玩儿手机游戏或电脑游戏。 提起北韩信息通信事业，首先会联想起黑客攻击。但是北韩居民也用电脑和手机看视频、玩儿游戏。





据说，北韩青少年在放学后聚集在电力供应较为顺畅的同学家里玩儿电脑游戏，这表示他们也在享受世界同龄人的文化。北韩在国家纪念日举行大型舞会或体育大会。如果说在广场等开放的空间举行的群众舞会和体育大会是一种社会主义文化，那么在虚拟空间玩儿的数字游戏则是一种个人主义文化，这与社会主义集体行动文化是完全相反的概念。





我们不知北韩居民到底是从什么时候开始玩儿数字游戏的，但据专家分析，是从20世纪90年代前后主机游戏从中国传入北韩后逐渐普及开来的，且当时的北韩居民将日本公司生产的电视游戏机连接到电视机上玩儿《超级马里奥》等游戏。





当时，最流行的是《超级马里奥》。由于一套游戏合集里有数十款游戏，只要有一套游戏合集，就能开游戏厅做生意。逃离北韩定居韩国的一些脱北居民表示，20世纪90年代后期他们在北韩玩儿过主机游戏，且有些家庭购置三台电视机和三台电视游戏机后，在家里做游戏厅生意。在家里开过游戏厅的脱北居民表示，过年的时候很多孩子拿压岁钱来玩儿《超级马里奥》游戏，有些孩子把家里的大米偷偷拿到集市去卖，并用卖大米的钱来玩儿游戏。





主机游戏是将安装游戏软件的专用游戏机连接到电视机或显示器上玩儿的视频游戏。最具代表性的有任天堂Wii、微软Xbox和索尼PlayStation。北韩则有叫作“牡丹峰”的主机游戏。2019年，北韩对外宣传媒体“回音”报道称，“牡丹峰”包含多种运动模式，有助于体能锻炼和长高减肥。据悉，“牡丹峰”具备动作识别摄像机和运动跳板。





一般来说，游戏按其游戏驱动平台分为主机游戏、街机游戏、电脑游戏、手机游戏。其中，街机游戏是营业用电子游戏厅的游戏。北韩媒体经常采访报道在电子游戏厅玩儿游戏的人。据悉，2013年竣工的平壤绫罗人民游乐园内的电子游戏厅人气很高。





金正恩执政初期建造了游戏场、游乐园、公园、露营地等许多文化设施，且在这些文化设施内开设电子游戏厅。其中，最具代表性的是平壤绫罗人民游乐园内的电子游戏厅。设置在电子游戏厅里的游戏机叫街机，为了玩儿街机游戏，首先要投入硬币启动游戏，但是玩儿游戏的时间有限，很快就会玩儿完一场游戏，这激发了人们的好胜心，继续投币玩儿游戏。平壤绫罗人民游乐园内的电子游戏厅里有用按键操作的俄罗斯方块游戏和快打旋风游戏，以及制造汽艇、汽车等模型，让人坐在模型上操纵的体感游戏。北韩劳动党机关报《劳动新闻》报道称，由于游戏很有意思，每天有数千人到这里来玩儿游戏，这表示平日工作时间很多人也到这里来玩儿电子游戏。有人在接受采访时表示，游戏很有趣，令人目不转睛，暂时都不想离开座位。这意味着北韩的大众娱乐文化发生了巨大变化，有些人已经沉迷于电子游戏之中。





电脑游戏是由个人电脑程序控制的游戏。20世纪90年代，北韩致力于发展软件技术，并同步进行采用人工智能技术的游戏开发。《银星围棋》作为朝鲜电脑研究中心开发的围棋游戏，从20世纪90年代后期开始在各种国际大赛崭露头角，名声远扬。





韩国的网络游戏是以游戏运营商服务器和用户计算机为处理终端，以游戏客户端软件为信息交互窗口创造游戏故事情节，使其不断升级的游戏。与此相比，北韩未能营造良好的网络环境，但是在人工智能领域拥有技术优势，特别是朝鲜电脑研究中心下属三日浦信息中心1997年开发的《银星围棋》在各种国际大赛取得了极大成果。当时，三日浦信息中心内除《银星围棋》外，还分别组建专门研发《银星象棋》、《银星麻将》等游戏的团队。特别值得一提的是，毕业于金日成综合大学和金策工业综合大学的优秀人才及围棋实力达到职业棋手水平的专家们大举参与《银星围棋》研发工作，研发出相当有趣的围棋软件。





2013年1月，北韩朝鲜中央电视台报道称，北韩以专有技术开发出平板电脑。据悉，电脑、手机、平板电脑等北韩信息通信相关产业取得了快速发展，随着普及率的攀升，外国电脑游戏通过非正式渠道大举流入北韩，这成为北韩电脑游戏迷增加的主要原因。





在北韩流通的大都是美国和韩国开发的游戏。北韩自身开发出象棋、围棋等古典类电脑游戏，但是北韩年轻人沉迷于海外非法流入的电脑游戏。游戏具有交互的特性，和其他人一起玩儿更有意思。因此，北韩年轻人和朋友们聚在一起相互连接电脑玩儿线上游戏。此外，韩国网络游戏迷与其他国家的网络游戏迷同时玩儿全球人气游戏，但是北韩并非如此，只能待该游戏流入北韩后才能玩儿。尽管如此，也几乎是在同一时期流行开来。





韩国网吧以拥有最新电脑和游戏设备驰名世界，因此很多外国游戏玩家将韩国网吧称为“网络游戏的圣地”。最近，韩国网吧不仅是玩儿网络游戏的娱乐空间，也是提供各种餐饮美食，扮演餐厅和咖啡厅角色的综合文化空间。据悉，北韩过去也有网吧。21世纪初，北韩当局为让居民方便地使用电脑而允许开设网吧，但是网吧有违宗旨，演变成为玩儿电脑游戏的娱乐场所，因此北韩当局下令关闭所有网吧。北韩当局下令关闭网吧后，有人在电力供应较为充足的企业所或公共建筑角落租借场所，非法运营网吧。北韩有合法设置电脑的地方，那就是学习电脑操作方法的电脑普及室和电子图书馆等公共机构，这些公共机构白天都扮演公共机构的角色，但是晚上大都变成非法网吧。在逃离北韩、定居韩国的脱北居民当中，有人在北韩运营过非法网吧，有人在逃离北韩的2020年以前去过非法网吧。当时，在平壤、清津、元山、罗先、新义州等大城市有非常隐秘的非法网吧，这些非法网吧实行会员制，而且对会员进行严格管理，经会员介绍造访时必须事先预约等，不是人人都能自由进出的，因此在同一城市的居民中，只有少数人去过非法网吧。





电子竞技是电子游戏比赛达到竞技层面的体育项目，也是在线游戏的总称。2018年雅加达-巨港亚运会时，电子竞技入选试点项目。2020年在第39届亚奥理事会全体代表大会上，电子竞技被获准列为杭州亚运会正式比赛项目，韩国国家队运动员选拔赛已进入收尾阶段。最近，职业游戏玩家人气火爆，据韩国内容振兴院公布的数据显示，著名职业游戏玩家的年薪极其可观，成为青少年向往的职业之一。与韩国不同，北韩没有电子竞技项目运动员，也没有职业游戏玩家，但是却有游戏界的明星。





如果是游戏界的明星，且游戏角色名叫“雅典”，就制作其参战视频。一般来说，录制游戏视频并将其下载到U盘，从平壤寄到地方城市需要几个月的时间，因此游戏界的明星经常参加在北韩各地举行的游戏比赛。据说，北韩各地网吧业主2007年在元山联合举办地区线上游戏对抗赛，且平壤和元山地区的网吧业主们赞助了奖金。此外，在配备高速调制解调器的咸镜北道地区的电子图书馆和网吧，通过内联网与新义州、平壤、罗先等地的游戏高手进行比赛，有时还组建联队展开团体赛。

随着线上游戏的人气高涨，北韩出现了许多游戏狂热爱好者，游戏产业也在蓬勃发展，但不知南北韩游戏高手们何时能奔赴韩半岛各地开展紧张、刺激的巡回对抗赛。