《漫话国乐》 江湖四时歌 / 玩吧 / 探春

孟思诚是朝鲜王朝世宗年间的宰相，号古佛。他为人谦虚、清正廉明，以“清官”著称，平时比起轿子和马车，更喜欢像农民一样骑牛出行。孟思诚还钟爱音乐，平时在家里休息时就喜欢吹笛子消遣，而且在音乐领域也颇有造诣，曾为完善朝鲜王朝初期的音乐扮演了重要的角色。





《江湖四时歌》就是孟思诚创作的时调，每季一首，共四首。这首歌不仅歌颂四季田园生活的闲情逸致，还表露出对君王感恩戴德的心理。其中，歌颂春季的“春词”一曲中有这样的歌词：





“满江春色满湖春，

酒兴骤然起。

手捧酒杯溪边坐，

佳肴自有锦鳞鱼。

身在江湖安闲自在皆是皇上恩典。”





意思是说，坐在江边喝酒，新鲜的鱼就是最好的酒菜。我在江湖能过上安闲自在的生活，都是主上的隆恩。

时调《江湖四时歌》中的“春词”/ 演唱-具敏智（音）





3月21日将迎来春分节气，这是一年四季中阴阳平衡、昼夜时间均等、寒温各半的时期。俗话说：“天冷天热也只到春分和秋分”，也就是说，到了春分时节，寒意消退，天气变暖。还有俗话说：“春分至，农忙起”，人们不仅开始维修因气候变暖而倒塌的围墙，还得春种、春耕等迎来大忙时节。之前，人们还得做一件事，就是精心调制米糕，和雇佣的长工们一起分享，这为的是拜托长工们，希望在长工的助力下能顺利完成一年的农事。古人认为，这种米糕是在新年的开始吃的，因此又称为“年糕”。





到了春分，气候温和宜人、阳光明媚、百花争艳，赏花也是不能错过的。人们纷纷去春游，在野外摘些金达莱花来煎花饼吃，度过愉快的时光，就是所谓的“花饼春游”。

《玩吧》 / 演唱-艺洁乐队





宋朝诗歌中写道：





“尽日寻春不见春，

芒鞋踏遍垄头云，

归来笑拈梅花嗅，

春在枝头已十分。”





这首诗描写了春日充满生机勃勃的景象。一整天到处去寻找春天却见不到春天的踪迹，一无所获回家才发现，春天早已走进自家的院子里，眼前的枝头上春意正热闹十分。韩国的春季本来就不长，加之全球变暖，春天变得越来越短，人们甚至还笑说：“过完冬天就直奔夏天了”。





不知不觉，春天已经悄悄地来到我们的身边，在这充满希望和生机的春天结束之前，但愿大家都能尽享春季带来的惬意和美好。

《探春》/ 演唱-正歌乐队灵魂知己