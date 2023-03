ⓒ Big Hit Music

防弹少年团智旻在发行首张个人专辑之前公开的先行曲《Set Me Free Pt.2》在全球连创纪录。





据日本公信榜18日公布的最新榜单,智旻首张个人专辑《FACE》的先行曲《Set Me Free Pt.2》在数字单曲日榜位居榜首。在全球最大的流媒体音乐平台声田(Spotify)的全球热曲日榜上,《Set Me Free Pt.2》公开首日以482万次的流媒体播放量排名第六。不仅如此,以17日为基准,《Set Me Free Pt.2》登顶110国家和地区的iTunes流行歌曲(Top Song)榜等席卷全球主要榜单。





《Set Me Free Pt.2》是一首嘻哈曲风的歌曲,表现出坚定的意志。摆脱内心的痛苦、悲伤和空虚等各种感情,自由放飞,向前迈进。铜管乐器和鼓强烈的声音突显歌曲传递的信息,交响乐团和合唱团的旋律将歌曲的雄伟氛围极大化。





另外,智旻的首张个人专辑《FACE》将于24日在全球同步发行。