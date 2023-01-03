ⓒ noon company职业：演员

生日：1991年10月10日

出生地：釜山

身高：157cm

血型：O

学历：首尔艺术大学表演系

出道：电视剧《你为我着迷》（2011）





金瑟祺是一位多栖艺人，表演、音乐方面都十分优秀。她儿时曾学习过芭蕾，中学时也在歌唱大赛中获得过第三名，当时也有演艺公司希望签下她成为女团成员出道，但她果断拒绝。而她接触表演的契机更为“离奇”，高中时因和初恋分手而伤心不绝，单纯的她以为让自己变成别人，就能够远离这份伤痛，于是她开始学习表演，每天沉浸在设定的角色中，化身为其他人的过程便是治愈的过程，也是她走上演员之路的过程。表演科班出身的金瑟祺并非通过常规影视剧，而是通过综艺秀《SNL Korea》被观众所熟知，她也成为了这一系列节目在国内走红的功臣之一。两年后她离开了SNL，开拓更加宽广的表演之路。起初由于SNL的滤镜，金瑟祺接下的多为古灵精怪、搞笑类的角色，随着她慢慢成熟、演技越发扎实，角色类型也不断拓展，浪漫、写实、搞笑等所有戏路，金瑟祺均可恰当拿捏，获得了观众的认可。另外，金瑟祺无论形象抑或表演风格都极具个性化，因此她也成为业界最喜爱的客串演员，她所客串的镜头都会成为作品中的记忆点之一。





代表作品：

·电视剧

《依法相爱》（2022）

《嘘！拜托了那家伙》（2021）

《那个男人的记忆法》（2020）

《有瑕疵的人们》（2019）

《关于我情敌的一切》（2018）

《守望者》（2017）

《三色幻想：戒指女王》（2017）

《倒数第二次恋爱》（2016）

《扑通扑通LOVE》（2015）

《Oh我的鬼神大人》（2015）

《恋爱的发现》（2014）

·电影：

《高速公路家族》（2022）

《没有恋爱的罗曼史》（2021）

《礼物》（2019）

《戏子们：传闻操纵团》（2019）

《被捏造的都市》（2017）

《国家代表2》（2016）

《国际市场》（2014）

《奇怪的她》（2014）

《恐怖怪谈2》（2013）





主要获奖经历：

MBC演技大赏 水木迷你剧 优秀女演员奖（2022）

第13届Golden Ticket盛典 话剧女演员奖（2018）

第22届春史电影奖 特别人气奖（2017）

tvN十周年庆典 Made in tvN综艺 女艺人奖（2016）

第10届MAX MOVIE最佳电影奖 最佳新人女演员奖（2015）

KBS演技大赏 新人女演员奖（2014）

第3届大田电视剧庆典 新人女演员奖（2014）