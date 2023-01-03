《姨妈们的家》李京兰

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刚开始决定雇姨妈的时候，侑真一边哧哧地笑，一边问镇亨：

“人们都姨妈姨妈地叫，为什么是姨妈，不是姑妈啊？”

镇亨带着连这都不懂的表情看着她。因为那眼神，侑真一下子收起了笑容。

“你在街上看到过‘姑妈小吃店’吗？”

想起那时候的事，侑真又一次感到很不痛快。

没有姨妈的侑真最近两年一下子有了五个姨妈。有做了三个月的，还有做了六个月的，有一次还有一个姨妈只做了十天。现在的姨妈福礼来了快五个月了。

“听说别人家的姨妈一做就是好几年，咱们家的怎么都这样啊？”









父亲为了不让侑真因为没有妈妈而难过，尽了最大的努力。每天被父亲叫醒后，总能看到餐桌上已经摆好了早饭，熨得平平展展的校服挂在衣架上。在她来月经之前，父亲就已经买了各种大小的卫生巾，放在了浴室的柜子里。直到在为结婚做准备之前，侑真一直很确信自己的人生除了没有妈妈外，没有任何不足。





要优雅的陶瓷套装而不是白色的康宁餐具，要欧洲品牌的茶具而不是巨大的马克杯，葡萄酒杯要发出清亮的声音，沙拉碗要精致而美丽……在购买这些东西的过程中，侑真深深体会到了生存和生活的差别。





盖着整条都放进洗衣机里清洗的薄棉被度过的一年四季，不是享受的人生，而是勉强支撑的人生。

“应该跟顺英说不要从卧室柜子里拿出我的被子用？还是要给她准备一床新的被子呢？”





아버지는 유진이 불편하지 않도록 최선을 다했다.

아버지가 깨워서 일어나 보면 식탁에 아침이 차려져 있었고

말끔하게 다려진 교복이 옷걸이에 걸려 있었다.

첫 생리를 시작하기도 전에 생리대를 사이즈별로 사다 욕실 장에 채워두기까지 했다.

유진은 엄마 외에는 자신의 인생에 부족함이 없다고 확신했다.

결혼 준비를 하기 전까지는.





하얀 코렐 식기 대신 단아한 자기 그릇을,

커다란 머그컵 대신 유럽산 티 세트를,

맑은 소리가 나는 와인 잔과 화려한 샐러드 볼을 사면서

유진은 생존과 생활의 차이를 실감했다.





통째로 세탁하는 차렵이불로 사계절을 나던 아버지와의 시간은

누리는 삶이 아니라 버티는 삶이었음도.





“안방 이불장에서 내 이불 꺼내 쓰지 마세요, 라고 말했어야 했나?

순영에게 새 이부자리를 한 채 마련해주어야 했나~”









对侑真来说，跟和母亲年龄差不多的女性交流并不容易。从顺英姨妈的行动来看，很像是来到女儿家的妈妈，随意用她的被子、餐具。虽然小说中没有仔细描写顺英姨妈的故事，但应该是因为无处可去，所以才来到侑真家的。也许对于顺英姨妈来说，侑真是和家人一样亲近的人。因此,虽然两人之间产生了微妙的矛盾，但两人都有各自的故事，这一点为她们的和解埋下了伏笔。









镇亨轻轻地打开房门，把敏洙放在床上。侑真脱了鞋，踮起脚尖走了进去。





餐桌上放着侑真结婚时的陪嫁——三个名牌茶杯。自从乔迁宴后，侑真从来没拿出来用过。她小心翼翼地拿起了它们，放在了洗涤槽里。其中有一只杯子上已经有了豁口。





站在敏洙房门前的镇亨和洗涤槽前的侑真走到了羊毛被那里，两人对视了一下，把视线同时转向被子那边，脸上带着这两位姨妈怎么能睡得如此天下太平的表情。





镇亨关了空调，侑真关了电视。两个人轻轻地走进卧室，然后静悄悄地关上了房门。





진형은 조용히 방문을 열고 민수를 침대에 뉘였고,

유진은 신을 벗고 발끝으로 살금살금 걸어 들어갔다.





식탁 위에 유진이 혼수로 해온 서브마린 파리스 클래식 잔이 세 개 놓여 있었다.

집들이 이 후로 꺼내 쓴 적이 없는 물건이었다.

유진은 그것들을 조심스럽게 들고 개수대로 가져다 놓았다.

잔 하나는 이가 빠져 있었다.





민수의 방문 앞에 선 진형과 싱크대 앞에 선 유진이

동시에 양모 이불 발치로 다가갔다.

잠깐 마주친 두 사람의 눈길은 동시에 이불 쪽으로 옮아갔다.

잠든 이모들은 어쩌면 저토록 평화로울 수 있을까 싶은 표정이었다.





진형이 에어컨을, 유진이 티브이를 껐다.

두 사람은 가만한 몸짓으로 안방으로 들어간 다음

소리 나지 않게 문을 닫았다.









作者 李京兰（音， 이경란 ，大邱广域市人），2018年凭借“新春文艺”小说《今天的屋顶》（오늘의 루프탑）步入文坛。