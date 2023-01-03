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在逃离北韩、定居韩国的脱北居民中，不少人表示他们在北韩的时候曾沉迷于手机游戏，甚至有人一度玩儿到废寝忘食的地步。北韩媒体指出，长时间沉迷于手机游戏的人可以说已经患上了“游戏依赖症”，这对身体及精神健康会造成严重危害。北韩媒体作出上述报道，意味着北韩有很多人沉迷于手机游戏。





最近，北韩朝鲜中央电视台详细介绍了长久使用智能手机的方法。这表示北韩有很多人使用智能手机。韩国国防研究院2021年发布的调查结果显示，北韩总人口的28%、大城市居民的70%以上在使用手机。随着手机使用者数量的增加，玩儿手机游戏的人也在逐渐增多。





逃离北韩、定居韩国的脱北居民们表示，在北韩，手机主要用于通话、收发短信和玩儿游戏。其原因在于手机不能连接到互联网。在北韩居民之间最有人气的手机游戏是名为《主牌游戏》的卡牌游戏。《主牌游戏》是在北韩购买手机时必需下载的游戏，被称为“北韩式国民游戏”。《主牌游戏》有很多版本，且玩法多种多样，本来是同卡牌游戏一般，几个人一起在桌面上玩儿的游戏，但是改编为手机游戏后，变成个人同人工智能玩儿的游戏。因此，不必多数人聚在一起，自己随时随地都能玩儿《主牌游戏》，因而成为北韩居民最爱玩儿的手机游戏之一。





在北韩不难发现全球人气游戏类型。也就是说，北韩本土游戏无不参考西方游戏原型。其中，《敏捷姑娘2》与英国公司研发的特色动作冒险游戏《古墓丽影》极为相似。《古墓丽影》的游戏背景是主人公劳拉在她的父亲、考古学家理查德·克劳馥失踪后，在城市、丛林、古代遗址等地击败敌人、获取道具，寻找父亲的探险旅程。《敏捷姑娘2》的游戏背景也相差不多。《敏捷姑娘2》的主人公和《古墓丽影》的主人公劳拉一样，以强悍的女战士形象登场。不同的是，《古墓丽影》的主人公身穿大圆领紧身无袖背心和热裤，身材丰满、性感迷人，而《敏捷姑娘2》的主人公穿着极为保守，其原因在于北韩不允许穿暴露、性感的服装。因此，北韩塑造了社会主义女战士形象。《敏捷姑娘2》的主人公穿着覆盖全身、易于在丛林、海洋中交战的战斗装，凸显强悍的女战士形象。但是游戏背景、游戏道具和阶段基本设置等与《古墓丽影》极为相似。





北韩也有如《平壤赛车》般，以平壤市为背景的游戏。但是与强调社会主义民族文化的其他文艺形式不同，大多数游戏并未显现北韩的地区性。北韩人工智能研究所和牡丹峰多媒体制作所于2017年推出的模拟经营游戏《旅馆经营》就是其中之一。《旅馆经营》是在洗衣店、护肤品生产厂等地执行任务，经营旅馆的游戏。玩家直接选择服务员接待客人，并装饰客房提高等级，可获得各种补偿和点数，随着等级的上升和规模的扩大，最终能将旅馆打造成五星级酒店。但这款游戏与北韩的现实情况有相当大的差距。





《旅馆经营》不像是北韩的游戏，因为在游戏中出现了许多迪士尼动漫形象，只是将头发和眼珠涂成了黑色。执行任务时，风景、背景皆为西方风格或中世纪欧洲风格，一点都不像北韩。也就是说，在《旅馆经营》这款游戏里，完全排除了北韩的文化本质和政治理念。另外，北韩最有人气的《主牌游戏》也与北韩强调的社会主义本质特征背道而驰，因为《主牌游戏》是一种以赌博为目的的娱乐游戏。





据悉，北韩有很多以经典动画、文艺演出和小说等为题材的游戏。 其中，北韩国家科学院智能情报研究所以著名的幕间剧《开朗的炊事员》为主题开发了同名游戏《开朗的炊事员》。该游戏是由玩家直接扮演主人公，通过“转盘子”等体验紧张气氛的游戏。此外，还有以北韩儿童喜欢的动画片《松鼠和刺猬》为原型，于2018年开发的三维射击手机游戏《勇敢的侦察兵》。但在北韩的游戏中，最具代表性的原始素材是动画片《少年将帅》。





《少年将帅》讲述高句丽少年“铁鹰”为给父亲报仇成为将帅，并征战沙场击败敌军，获得胜利的故事。北韩还推出了《天下无敌少年将帅》和《飞鸟大逃亡》、《武术比赛》等多种多样的手机游戏。《少年将帅》是北韩“国民动画片”，因此北韩居民无人不知《少年将帅》。《少年将帅》具有深厚的高句丽文化底蕴，因此通过该游戏反映了北韩重视的高句丽历史与文化。北韩将文化内容作为原始素材的游戏称为“我们式游戏”，并从策划阶段开始反映其社会主义民族文化，动画片《少年将帅》就是其中之一。此外，战略模拟游戏《壬辰祖国战争》和同体育界一道研发的《朝鲜跆拳道》作为北韩在自身内容的基础上开发的“我们式游戏”，能让北韩居民生产自信心和自豪感。





在北韩，游戏不仅是单纯的娱乐，它还有助于儿童和青少年智能开发和预防成年人脑力衰退。北韩推出了一边玩儿游戏一边学习的功能性游戏。以《天下无敌少年将帅1.4》为例，在游戏进行过程中，为防止青少年过度投入和提高学习效能而提出许多问题。玩儿游戏的人必须解答问题。在400道随机问题中必需答对50道，才能过关进入下一阶段继续玩儿游戏，并获取购买道具的游戏币。因此，若有不知答案的问题都会去找答案，并把答案背得滚瓜烂熟，以期在下次玩儿游戏的时候顺利过关。有趣的是，几乎没有与政治、理念相关的问题，都是非常普遍的问题。比如，西海的平均水深是多少米；渤海国是在哪一年建国的；如何洗掉抹在衣服上的辛奇汤等。此外，在屏幕下面写着：学问是光明，无知是黑暗。人要活到老学到老，脑子越用越灵活。总之，《天下无敌少年将帅》是使玩儿游戏的人为获取购买道具的游戏币而努力学习的游戏。





那么，北韩居民在哪里购买游戏呢？据悉，他们利用北韩版应用商店“我的路途伙伴”。北韩居民在“我的路途伙伴”只阅览有哪些应用程序，然后访问信息技术交流所，用电子结算卡购买后下载到手机上。2019年推出的“我的路途伙伴4.3”可通过移动通信网直接下载应用程序。2020年1月，对“我的路途伙伴4.3”进行了调查。经调查确认有250多款手机游戏，益智游戏、桌面游戏、模拟游戏、射击动作游戏、赛车游戏等多种多样。此外，游戏按最新推出的顺序排列，并注明制作公司名称、游戏类别、用户评分、出售价格等，触碰购买键盘按键就会显示结算窗口，让购买者付费。花钱购买想玩儿的游戏，意味着北韩年轻人的消费方式出现了变化。这虽然不是北韩居民普遍的消费方式，但是提高了使用游戏币等虚拟货币的可能性。





2014年金日成综合大学开发的应用程序“力量”被视为北韩游戏开发走向大众化的重要契机。“力量”作为常识应用程序，销售额突破200万美元，这让人产生开发游戏软件能挣大钱的认识，并有很多人投身于游戏开发行业。





据北韩对外经贸杂志《对外贸易》在2022年1月号刊载的内容显示，“大瀛新左文合作公司”内网网页直接出售游戏应用程序，并引进按用户购买金额给予免费提供部分产品的现金返还系统。游戏是富有魅力的高附加值产业，因此北韩以其文化内容为素材进行游戏开发，并在教育、医疗等领域适用游戏的原理，且这种形式的游戏原理将适用于更多领域，从而加快北韩游戏产业的发展。





今天，北韩的游戏产业也在新媒体环境下与全球化趋势进行协调，为北韩文化产业的发展奠基铺路，因此北韩游戏产业将何去何从，格外引人关注。