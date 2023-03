BLACKPINK成员JENNIE的个人单曲《SOLO》MV播放量刷新K-POP女歌手纪录。





近日,据YG娱乐消息,JENNIE的个人单曲《SOLO》MV在YouTube上的播放量突破了9亿大关,创韩国女歌手新纪录。这是《SOLO》MV于2018年11月公开以来,时隔四年四个月取得的佳绩。这样一来,BLACKPINK在YouTube上播放量破9亿的视频有《DDU-DU DDU-DU》(20亿次)、《Kill This Love》(17亿次)、《BOOMBAYAH》(15亿次)、《How You Like That》(11亿次)等一共七个。





《SOLO》的旋律简洁有力,以直白坦率的歌词描写了不为离别后悲伤所困的昂然面貌,深得粉丝们的喜爱。





目前,BLACKPINK正在展开吸引150万人、K-POP女团历史上规模最大的世界巡演“BORN PINK”。今年4月和7月将作为头牌艺人先后登上美国科切拉音乐艺术节和英国海德公园音乐节的舞台表演。