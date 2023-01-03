《漫话国乐》 六字拍 / 兴致打令 / 东海

《六字拍》是全罗道地区代表性的民谣。全罗道地区有一个说法，不会唱一段《六字拍》，就不是全罗道人，并将全罗道民谣的共同特点称为“六字拍土里”（土里指各地民谣的音乐特点（音译，토리））。





“六字拍”的意思虽然无从知晓，可比较广为流传的是，以六拍为一个长短而命名为《六字拍》。《六字拍》节奏很慢，一、二、三，一、二、三，这样反复六次才构成一个长短。其实《六字拍》本来是农民下田干活时唱的劳动谣，后来被民间表演团体寺党牌传唱后精炼成现在的形式。





表演《六字拍》时如果后面连唱一首快节奏的《六字拍》，前者叫《长六字拍》，后者叫《扎紧六字拍》。有时候，紧接着《扎紧六字拍》还连唱《三山半落》、《香肉打令》、《首尔三角山》等节奏越来越快的曲子，营造出多样的欢快氛围。

南道民谣《六字拍》 / 演唱-房秀美（音）





《六字拍》是全罗道地区具有代表性的民谣，类似的还有《兴致打令》。这首歌以“哎呦，哈哈，来气了，嘿”为开头，其实这一段的歌词本来是“哎呦，哼，来气了，哼”，后来为了方便发音而变成“哈哈“和“嘿”。





《六字拍》和《兴致打令》的节奏都很慢，而且多是描写离别的痛苦，因此不懂南道民谣的人很容易混淆。不同的是，《六字拍》以六拍为一个长短，《兴致打令》是以十二拍为一个长短的中莫里长短，歌词格外地触动人心：





“这是梦，一切都是梦。

你我皆在梦中，这那也都是梦。

梦醒了又在梦中，醒了的梦也是梦。

生在梦中，活在梦中，死在梦中。

人人都要从梦中醒来，那为何还要做梦呢？”





可能上了年纪、成熟了，才能悟出其中的道理，可慢慢欣赏这首民谣，听久了，也许也能理解其心情。

南道民谣《兴致打令》 / 演唱-金俊秀（音）、演奏-第二个月亮





在全罗道地区流传下来的民谣叫作“南道民谣”。以前的南道民谣像刚才大家欣赏的两首歌一样，深沉稳重而凄凉的曲调居多，所以接下来给大家转换下氛围。





上世纪50年代和60年代，女性国剧一度大受欢迎。本来由一位艺人表演的盘索里由好几位艺人分饰的表演模式，叫作唱剧。当时的盘索里由以男艺人为主的唱剧团引领，因此女艺人在该领域很难谋求发展。在这样的环境下，金素姬等实力派女名唱同心协力推出了只由女艺人表演盘索里的表演模式“女性国剧”。





当时的盘索里只有五部流传下来，由于唱剧的节目并不多样，唱剧团需要推出一些以历史或传说故事为素材重新诠释的作品，为此创作了很多音乐，由此就出现了采取南道民谣唱法的“新民谣”。新民谣和传统民谣相比，最大的不同点是曲调欢快明朗。《东海》就是当时出现的新民谣之一。

新民谣《东海》/ 演唱-金律姬（音）、编曲和演奏-雷鬼乐队The Soul Sauce