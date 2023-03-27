YG公开新女团BABY MONSTER翻唱视频引关注

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YG娱乐公开预计今年出道的新女团BABY MONSTER的翻唱视频。





近日，YG娱乐在官方博客上传了新女团BABY MONSTER预备成员Asa、Haram、Rora、Chiquita4人组成的B组演唱BLACKPINK歌曲《STAY》的翻唱视频。成员们虽然尚未正式出道，然而凭借出众的唱功和丰富的感情彰显了实力。





演唱一开始，Haram就以无与伦比的音色和Live实力稳住了歌曲的重心。接下来，Rora以低沉的歌喉和独特又柔和的Groove加倍了原曲的抒情魅力。Chiquita则以清脆明亮的音色和弦乐完美和谐，Asa在原曲上加入饶舌，以杰出的节奏感在旋律上自由放飞等，四名预备成员在此次进行的评估环节中，无论是唱功，还是饶舌、造型等都完美无缺，给全球粉丝留下了深刻的印象。





BABY MONSTER是YG娱乐继BLACKPINK之后，时隔七年推出的新女团，预备成员由三名韩国籍成员（Haram、Rora、Ahyeon）、两名泰国籍成员（Pharita、Chiquita）、两名日本籍成员（Ruka、Asa）共七名十几岁少女组成。为了选拔最终出道成员展开的最终评估活动相关视频在每周五０时公开。