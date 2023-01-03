ⓒ keyeast company职业：演员

生日：1980年2月3日

出生地：大邱

身高：178cm

出道：电影《H》（2002）

其他中文译名：郑成日





2022年，郑星一在Netflix大热原创韩剧《黑暗荣耀》系列中凭借隐忍的“大叔魅力”，一夜之间被全球影迷热捧。1980年出生的他可谓大器晚成。郑星一20岁出头时便已出道，起初并未得到太多表演机会，而无名时期转眼便是十年，然而多年间郑星一并未改变表演初心，并努力演好每一个角色。郑星一对表演的信念也极为简单，那便是“好演技”。他也曾请教过前辈演员如何提高演技，得到的建议是“随着年龄的增长，一切都会变好”，所以，十年无名期也恰好是他积累演技的时期。直到2020年前后，郑星一的表演重心均为舞台剧，一部《黑暗荣耀》让观众见识到了他演技功底之深厚，他也成为影视圈最炙手可热的40+男演员。





代表作品：

·电视剧

《黑暗荣耀》（第一、二季，2022～2023）

《我们的蓝调时光》（2022）

《花开时想月》（2021）

《邪恶与疯狂》（2021）

《时空追捕》（2021）

《产后护理院》（2020）

《秘密森林2》（2020）

《90亿的女人》（2019）

《异梦》（2019）

·电影：

《狼狩猎》（2022）

《无法告白》（2016）

《爱的确信》（2011）

《公平的爱》（2010）

《我的19岁》（2009）

《霜花店》（2008）