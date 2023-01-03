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您喜欢吃面包、饼干和方便面之类的面食吗？正在减肥的大多数韩国人表示，戒面食是很困难的事情，但是很多北韩居民却吃不起面食。





美国自由亚洲电台报道称：国际面粉价格大幅上涨导致北韩面粉进口价格随之攀升，以面粉为主要原料的面食成为北韩有钱人才能吃得起的食物。尽管如此，北韩依然强调吃面食，且北韩居民的主食正从大米和玉米逐渐改为大米和面食。





去年12月，北韩在平壤最具代表性的餐馆“平壤面屋”举行了面食展览会。当时，来自北韩各地的著名餐馆和食品加工厂等70多家参展，展出1500多种面食和面粉加工食品，并举行现场烹饪等活动。北韩在食品展览会上同时展出以面粉为原料的1500多种面食和面粉加工食品可说是前所未有的事情。





举办该博览会的原因有以下两点。首先，在北韩居民的饮食生活中，面粉消费呈增长趋势。过去，北韩居民的主食是大米和玉米，但是金正恩政权成立后，逐渐改为大米和面食。第二，这是北韩当局在粮食短缺的情况下出台的替代方案。





2020年初新冠肺炎疫情爆发后，北韩全面封锁边境。在此情况下，北韩仍遭受国际社会强力制裁，且外汇储备严重短缺而难以进口用于增产粮食的农业生产工具，粮食进口量也大幅减少。此外，北韩因国内粮食产量有限，难以生产多种多样的加工食品，但是北韩居民都爱吃面食。因此，北韩当局为营造用面粉做面食吃的饮食文化而举办了面食展览会。





最近，北韩电视经常播放与面粉相关的烹饪节目。比如，在面食展览会上获得头奖的厨师被邀请到节目里介绍无需面包机也能在家里做面包和鲜奶油的方法。还有，首先派记者前往百货大楼内的食品卖场采访对面食感兴趣但不熟悉烹饪方法的人。然后，厨师在节目里演示烹饪过程的节目。比如，鸡汤乌冬面的做法。此外，还介绍用大米和面粉生产各种食品的工厂等，促使北韩居民多吃面食。





北韩是从2021年开始强调种植小麦的。当时，北韩国务委员会委员长金正恩在施政演说中表示要将稻米和小麦作为主要农作物。在同年12月举行的北韩劳动党中央委员会全体会议上则议决以大米和小麦替代过去的大米和玉米，作为北韩居民的主食。





会议通过了关于对农业和农村政策的重大决议。主要内容为在未来10年里为促进农业和农村发展而制定《新农村革命纲领》。引人瞩目的是，在这综合性的发展规划中明文规定，要将北韩的主要农作物从稻子和玉米改为稻子和小麦。





北韩国务委员会委员长金正恩在2021年6月举行的劳动党中央委员会全体会议上表示，目前国家粮食安全状况极为严峻，并指示有关部门制定粮食增产基本对策。之后，北韩在同年12月举行的劳动党中央委员会全体会议上采纳的就是《新农村革命纲领》。该纲领强调农民、农业、农村这“三农”协调并进才能长期稳定地增产粮食。





已故北韩国家主席金日成为让人民达到“吃米饭、喝肉汤”的生活水平采取多项措施，并认为人民生活中最重要的是填饱肚子而将“衣食住行”这句成语改为“食衣住行”。与此同时，金日成还奖励农民种植玉米。但是砍伐山上的树木后开垦的坡地旱田成为雨季洪灾和山崩的主要原因，且种植玉米必须大量施肥，施用过多化肥会造成土壤严重酸化。





北韩国防委员会委员长金正日执政后，决定将土豆作为主食，并打出“土豆农业革命”的口号，在两江道大红湍郡建设世界级的土豆农场，但是未能取得显著成果。因此，北韩国务委员会委员长金正恩为了结过去以玉米和土豆未能解决的粮食问题而决定将北韩居民的主食改为大米和面食。





从结果来看，北韩国防委员会委员长金正日以土豆替代玉米的政策未能取得成功。过去数十年来，玉米的北韩居民第二大主食，但因种植玉米而衍生出土壤酸化问题，且经常遭受山洪、山崩等重大自然灾害。因此，考虑到农业生态环境，北韩有必要减少玉米种植面积，扩大小麦种植规模。





特别值得一提的是，小麦可在旱田种植，也可在水田种植，且在黄海道地区则具备稻麦两熟的气候条件。此外，北韩的耕地面积严重不足，但是在平原和山野都能种植小麦。正因为如此，金正恩政权决定将小麦作为北韩居民的主食。





20世纪90年代中后期开始，北韩居民通过集市接触到外国食品后，北韩也生产多种多样的加工食品，在平壤市民经常光顾的大型食品商场里陈列着方便面和饼干等各种面粉加工食品。此外，北韩还通过宣传用youtube视频介绍“即食面”等多样的面粉加工食品。总而言之，北韩居民变化的食品需求也给北韩的农业政策造成了相当大的影响。





金正恩政权强调其推进的政策与提升人民生活水平、实现人民大众第一主义直接挂钩，具有正当性和一贯性。金正恩委员长表示，扩大小麦种植面积旨在改善人民饮食生活文化，并为此果断地减少玉米种植面积。





其实，北韩的中产阶层和富裕阶层都已受到外国文化的影响，并随着收入的增加经常在外就餐，且喜欢吃蛋糕、面包、披萨饼、意大利面和各种面条等面食，这一趋势可以说反映到了北韩的农业政策上。





2022年是北韩实行《新农村革命纲领》的头一年。因此，北韩媒体强调应同大米一道种植大量小麦。与此同时，还积极报道协同农场扩大小麦种植面积的消息，并表示小麦一年可种两季。如此这般，北韩的谷粒生产结构从过去的稻米和玉米逐渐转换成为大米和小麦。





正确的小麦种植面积尚不得而知，但据韩国农村振兴院去年年底公布的北韩谷类作物生产预测值，2022年的产量同比减少约18万吨，但是小麦和大麦的产量增加约2万吨，同比提升12.5%。由此判断，北韩确实扩大了小麦种植面积。





据悉，北韩去年以黄海南道为中心进行稻麦两季耕作，但是未能妥善应对春旱和霜冻而没能取得多大成果，今年像似做好充分准备，并进一步扩大小麦种植面积。因此，产量会比去年大幅增加。





今年2月26日至3月1日，北韩举行劳动党中央委员会全体会议扩大会议，重点商讨农业生产等问题。会议讨论《新农业革命纲领》实行头一年出现的种种问题，金正恩委员长强调要在农业领域进行高强度改革。北韩劳动党于去年年底举行中央委员会全体会议后，仅时隔两个月再次召开全体会议，重点商讨农业生产问题被评为破例之举。





小麦在春季快速茁壮成长，但是北韩在春季经常出现干旱和霜冻，去年因干旱而未能及时供给农业用水，这成为小麦产量减少的主要原因。因此，在今年举行的劳动党中央委员会全体会议扩大会议上，金正恩委员长要求有效落实完善灌溉系统。





问题是，北韩目前在平壤进行大规模住房建设事业，难以向农村地区投入水渠挖掘机等重型机械。因此，在农业现场只能利用抽水机从地下取水使用，北韩劳动党机关报《劳动新闻》也曾报道过这一情况。





此外，北韩有必要提高农业机械制造水平，并大量生产农业机械。但是北韩的机械工业主要生产军用机械，其次是工厂生产设备，农业机械排在最后，并将生产的农业机械优先供给黄海道等谷仓地带。





分析认为，在最近举行的劳动党中央委员会全体会议上，未能制定行之有效的粮食增产方案，但是表现出今后仍将致力于提高小麦产量的强烈意志。因此，我们期待不久的将来北韩一般民众也都能享用多种多样的面食和面粉加工食品。