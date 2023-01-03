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水流哗哗哗地流入引水槽，然后又喷涌而出，猛然举起沉重的碓头，“砰”地一声将它扔进碓窝里。从落满糠粉的水碓房里传出长工们满是凄凉之感的沉重呼吸声。





哗哗哗，河水变成水珠，又变成银粉，流到竹槽的尽头，又哗哗哗地倾泻而出，变成青龙，变成白龙，奔涌到十里外的山脚下才又折回，在田野上蜿蜒五里后，流经了方远住着的小村。在村前的山脚下，有一座水碓。









“你也知道我对你是认真的，我这不是还没后吗？你给我生个儿子吧，那么我的家产不全都是你的了吗？来吧，别这样了，你今天就随了我吧，我明天就把方远那家伙赶走，纳了你做妾。”





“怎么能就赶他走呢！”





“那有什么难的，我让他走，他能赖着不走吗？”





“너도 알다시피 내가 너를 장난삼아 그러는 것도 아니겠고

후사가 없어 그러는 것이니까, 네가 내 아들이나 하나 낳아주렴.

그러면 내 것이 모두 네 것이 되지 않겠니?

자아, 그러지 말고 오늘 허락을 하렴.

그러면 내일이라도 방원이란 놈을 내쫓고 너를 불러들일 터이니”





“어떻게 내쫓을 수가 있어요.”





“허어, 그것이 그리 어려울 것이 무엇 있니.

내가 나가라는데 제가 나가지 않고 배길 줄 아니?”









水碓磨坊一般位于离村庄比较远的地方，所以常常被流浪汉用作暂时歇脚的地方，或者被恋爱中的男女当做暗渡陈仓的幽会场所。这部小说深刻地展示了20世纪20年代农村的贫困问题是如何使得性伦理发生变质的。也就是说,为了将经济问题与情色主义联系起来，利用了水碓所具有的传统象征性意义。这个时期是日帝殖民时期资本主义近代化正式开始的时候，所以罗道香试图通过《水碓》等具有悲剧性的作品来描绘因贫穷和资本问题而坍塌的爱情以及人们的堕落欲望。









“你跟我一起逃吧，咱们还跟以前一样过日子。我实在没办法用刀杀了你。”





“不，我宁可死也不跟你走。我再也不想过那种寒酸低贱的生活了！”





“你怎么能说出这样的话？你让我失去了一切，还送我进了被叫作人间地狱的监狱。即使这样，也不能答应我最后一个愿望吗？”





“我知道自己迟早要死在你的手里，今天死还是明天死都一样，事已至此，你就杀了我吧！”





方远拿刀向着女人的肋下用力捅去，鲜血顺着刀把渗到了他的手上。方远手一抖，鲜血便涌了出来。





方远把刀拔了出来，倒在女人身上，然后又把刀照着自己的心脏刺了进去，就那么断了气。





“옛날과 같이 나하고 멀리멀리 도망을 가자.

나는 참으로 나의 칼로 너를 죽일 수는 없다.”





“싫어요. 나는 죽으면 죽었지 가기는 싫어요.

이제 나는 그렇게 구차하고 천한 생활을 다시 하기는 싫어요.”





“너의 입으로 정말 그런 말이 나오느냐?

너는 나의 모든 것을 다 잃어버리게 한 후에

세상에서 지옥이라고 하는 감옥소에까지 가게 하였지.

그러고도 나의 맨 마지막 원을 들어주지 않을 테냐?”





“나는 언제든지 당신 손에 죽을 것까지도 알고 있소.

오늘 죽으나 내일 죽으나 언제든지 죽기는 일반,

이렇게 된 이상 나를 죽이시오.”





방원은 칼끝을 계집의 옆구리를 향하고 힘껏 내밀었다.

칼자루를 든 손이 피가 몰리는 바람에 우르르 떨리더니 피가 새어 나왔다.

방원은 그 칼을 빼어 들더니 계집 위에 거꾸러져서

가슴을 찌르고 절명하여 버렸다.









作者 罗稻香（首尔人，1902.03.30.~1926.08.26），1921年发表长篇小说《幻戏》(환희)步入文坛。