《漫话国乐》 鸟打令 / 青春歌 / 祭奠

韩国是个多山的国家，山地占国土总面积的65%。据了解，

在全球像韩国这样在城市和村庄附近就有郁郁葱葱的高山的国家并不多见。不过在6、70年前，韩国的山地过半都是贫瘠光秃的荒山，这主要是因为日本在殖民统治韩国时期掠夺木材，且经过韩国战争，家家户户都用木柴烧火，山上的树木就难以生存了。问题是随着树林极度缺乏，每当下大雨或暴雨就会发生洪涝和山崩而民不聊生，且情况日趋严重。





不过自上世纪60年代起，国家将任意采伐规定为像吸毒、走私一样的严重犯罪，在严加管制的同时，还鼓励人们使用煤炭来代替木柴。从此，韩国人纷纷背着水桶上山种树，迄今种植的树木已超过100亿棵。其结果就是韩国从一片荒山变成树木丛生的国家。

《鸟打令》 / AUX乐队





4月5日是一年一度的植树节。这一天不仅是新罗王朝完成三国统一伟业的日子，也是朝鲜王朝的成宗举办“亲耕”活动，亲临农村亲自做耕田示范的日子。到了近代，政府就把这一天指定为植树节。那么古代的国王为何在这一天亲临农村亲耕的呢？这很可能是因为这一天刚好是清明节。





清明意味着天气渐渐清朗明媚。这时候风和日丽，大地上充满了生机，因此俗话还说：“清明之际，连烧火的木棍种在地上也会发芽。”





一年中夜晚最长的冬至后105日的寒食也在这时候，按照阳历通常和清明同一天或在前一两天。古代，寒食和春节、中秋节一样是重要的传统节日，寒食也有上坟扫墓、祭奠祖先的习俗。每逢寒食，阳光明媚、百花齐放、春意融融，一家人带着祭品上山去扫墓。时至如今，寒食上坟扫墓的人依然很多。

《青春歌》 / 演唱-Ssing Ssing乐队





西道杂歌《祭奠》生动地描写了年轻妇女在寒食带着珍贵的祭品上已故丈夫的坟墓祭拜的情景。妇女在坟墓前铺上一张洁净的油纸，油纸上一一摆放精心准备的祭品，向故人倒了三杯酒后，妇女突然哀嚎起来，接着发出一声长叹，埋怨丈夫为何独自先走，为何把貌美如玉的自己丢下先离开。最后还恳求在天之灵，如果晚上害怕独自睡觉，就把自己也带走。听到这里，人们会不禁担心起孤苦伶仃的年轻寡妇一个女人家是怎么过日子的。





传统乐队乐团光七在这个故事里还添了另一个情节，年轻寡妇的丈夫是在海上捕鱼时遇到风浪失踪的，由于不知何时死亡，遗体也下落不明，于是就造了一个假墓，其实古时候这种情况也并不少见。

西道杂歌《祭奠》/ 演唱-乐团光七