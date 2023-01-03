ⓒ npioe职业：演员

生日：1998年1月18日

出生地：江原道束草

身高：168cm

血型：B

学历：成均馆大学表演艺术专业

MBTI：INTJ

出道：网剧《A-TEEN》（2018）





辛叡恩在出道作品网剧《A-TEEN》中凭借青春靓丽的外型以及自然的表演，获得了观众的认可和喜爱，也被誉为是“十几岁人的全智贤”，这虽和辛叡恩在片中饰演的角色都哈娜的人设有关，但辛叡恩对这个十几岁少女的精准诠释也是角色成功的关键，让看过剧的十几岁的学生都将其视为自己的知心好友，女中学生中间也一度流行起都哈娜的妆容，而辛叡恩也在同一年和JYP娱乐签约，她演艺之路的起点可谓相当之高。然而，辛叡恩并没有让自己被“都哈娜光环”笼罩太久，而是积极尝试全新角色。大热韩剧《黑暗荣耀》中，她所饰演的学生时期的校园暴力施暴者朴妍珍让观众对角色恨之入骨，也对演员辛叡恩的表演和转型刮目相看，剧集播出后，她也成为未来最受期待的女演员之一。





代表作品：

·电视剧

《花书生恋爱史》（2023）

《黑暗荣耀》（第一、二季，2022～2023）

《第三人称复仇》（2022）

《境遇之数》（2020）

《快过来》（2020）

《A-TEEN》（第一、二季，2018～2019）

·电影：

《不能说的秘密》（2022拍摄）





主要获奖经历：

KBS演技大赏 女子新人演员奖（2020）

第15届亚洲模特盛典 新人奖（2020）

KBS演艺大赏 最佳荧屏情侣（2019）

第12届韩剧盛典 年度明星奖（2019）

年度品牌大赏 新星奖（2019）