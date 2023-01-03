《孤独的垓字》- 李璟子

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妈妈在房间里。

妈妈在她的书房里。

妈妈看书的时候不挑地方，但是写小说的时候一定会在书房里。

正花走到书房门前，像片枯叶一样贴在墙上往里看。她看到了妈妈的背影，右边的肩膀因为奋笔疾书而稍微向内倾斜着。

正花很希望妈妈能够听到自己的动静，然后转过椅子来，一边说：“正花回来了？玩儿得开心吗？”一边抱抱自己。但是妈妈却像铁块一样。









当然也有很多快乐的日子。妈妈结束创作之后，就变成了另外一个人。她会在厨房里做好吃的，还会带着正花去她的朋友们家玩一整天。也许这样的日子更多也说不定，不，不是的。正花很想理解妈妈，但却做不到。妈妈呆在自己的房间里，或者为了写小说到处采访的日子总是很多，妈妈跟其他的妈妈不一样，正花带着愤怒和悲伤这么想。





좋은 날도 많았다.

엄마는 쓰던 소설이 끝나면 딴사람으로 바뀌었다.

부엌에서 맛있는 것을 해주고

엄마의 친구들 집에도 데려가서 하루 종일 놀기도 했다.

아마 이런 날들이 더 많았을지도 모른다.

아니다, 그렇지 않았다.

정화는 엄마를 이해해주고 싶었지만 그렇게 되지 않았다.

엄마는 엄마 방에서 지내거나 소설을 쓰기 위해 취재를 다니는 날이 많았다고,

엄마는 다른 엄마와 달랐다고,

분노와 슬픔을 무릅쓰고 생각했다.









小说中的女作家同时也是一个妻子、一个母亲，她度过了这样的三重人生。在维持这三种身份的过程中，她受到了很多创伤。作为小说家，需要承受创作的痛苦和孤独，同时还因为丈夫和女儿们受到很多伤害，最终也没能得到家人的理解便去世了。而被孤独所环绕着垓字就是这位扮演着妻子和母亲这两个角色、同时还要作为一名小说家而生活下去的女作家的伤痛的象征。这部小说描述了无法从家人或者他人那里得到完全的理解，不得不拥抱着绝对的孤独而生活的作家们的人生，也让我们对此进行了一些思考。









在这个瞬间，他突然感到了小说家妻子的气息，仿佛看到她站在远处挥着手。山坡上绿树成荫，山脚下环绕着一条深深的垓字。垓字里有一个非常小的窝棚，妻子就坐在那里。





那女人身材瘦小，虽然并不是遥不可及，却给人一种触碰不到的感觉。





이 순간, 문득 소설가 아내가 느껴졌다.

그 여자가 멀리서 손을 흔드는 게 보이는 것 같았다.





푸른 나무들로 빼곡한 언덕,

그 아래 깊은 물이 가득 찬 해자가 있었다.

해자 속에 아주 작은 오두막 한 채, 거기 아내가 앉아 있었다.





작디작은 몸의 여자,

멀리 떨어져 있지 않으나 잡을 수 없는 사람 하나가 거기 있었다.









作者 李璟子（이경자，1948.01.28~，江原道襄阳郡人），1973年凭借短篇小说《确认》（확인）登上文坛。