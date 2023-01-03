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您属于中产阶级吗？韩国统计厅每两年进行一次社会调查，在2021年进行的调查中，58.8%的应答者表示，他们的社会经济地位居于中间位置。划分中产阶级的标准不尽相同。经济合作与发展组织将收入中位数的75%至200%定义为中等收入群体。北韩也有中产阶级，且其规模在不断扩大。





2020年，韩国四人家庭收入中位数为一个月475万韩元。以经合组织划分的收入中位数75%至200%这一标准计算，月收入在356万韩元至950万韩元的韩国四人家庭属于中产家庭。那么，北韩中产家庭的收入标准如何呢？





从国际机构的调查数据和脱北居民的表述来看，月收入在100至150美元的北韩家庭被视为中产家庭。一般来说，下层阶级的膳费比重占其家庭收入的50%以上，但是中产阶级的膳费支出在50%以下，享受文化生活、购买服装等方面的比重相对增加，且将收入的10%左右储蓄起来，以备未来使用。逃离北韩、定居韩国的脱北居民们表示，北韩的家庭几乎都有收音机、电视机和自行车，但是电冰箱、洗衣机和电脑、手机之类的拥有率，中产阶级远高于下层阶级。





北韩在2000年发行的《朝鲜大百科词典》里将中产阶级表述为：基于对生产资料的私人需求和个人劳动，生活较为富裕的小商品生产者及经济处境与之相似的社会阶层。那么，北韩的中产阶级是如何形成的呢？20世纪90年代中后期，北韩为克服饥荒和经济困难而进行“苦难行军”时，各地居民为自谋生路而在人多的地方展开物品交易活动，且随其规模的扩大，逐渐发展成为集市。当时，拿一袋玉米粉到集市去卖就能挣很多钱，因此很多人宁愿放弃工作，到集市去做买卖。随着交易量的增大，在北韩出现名为“钱主”的新兴富豪，从而形成消费倾向较高的中产阶级。





“苦难行军”后，很多商人通过集市积累财富，并形成在消费或生产领域崭露头角的中产阶级。特别值得一提的是，金正恩政权成立后，北韩在政策层面扶持中产阶级，并在提高人民生活水平的国政基调下实行名为“社会主义企业责任管理制”的经济政策，扩大各经济单位自主经营权，还允许民间资本运营企业。这时，钱主们进行大规模投资，进一步扩大事业范围。总之，经济环境与国家政策的变化可说是北韩中产阶级成长的主要原因。





最近发布《北韩中产阶级》研究报告的韩国统一研究院研究委员郑恩美博士将北韩的中产阶级分为权力型、专家型、商业型三种类型。权力型中产阶级是在劳动党、行政机关或军队里利用其职权积累财富的中下层干部或管理者群体；专家型中产阶级是出身成分不好但通过高等教育学习某种知识和技能后凭借其学历优势积累财富的教育、技术、保建、艺术领域的从业者；商业型中产阶级是一般劳动者、家庭主妇、退休者等范围最广泛的群体，他们靠商业活动获得的收入享受生活。





权力型中产阶级作为出身成分较好的干部，利用职权介入利权或人事权收取贿赂；专家型中产阶级作为教师、医生、科技人员和艺术家，以其专业知识和技能赚取外快；商业型中产阶级为躲避取缔和限制，不得不巴结权力型中产阶级，因此周期性地提供贿赂，两者之间形成了共生关系。





其实，北韩的中产阶级是从社会主义政权成立初期开始受到瞩目的社会阶层。已故北韩国家主席金日成主张要将生产力提高到所有人民都能和过去一样享受中产阶级生活水平的地步。他追求的社会主义目标是让北韩人民达到吃米饭、喝肉汤、穿绸缎、住瓦房的生活水平。在此政策基调下，北韩国务委员会委员长金正恩执政后强调将加快社会主义文明国家建设步伐，且金正恩时代中产阶级的生活样式和消费文化出现了新的变化。





“苦难行军”结束后的金正日时代在方方面面讲求数量。比如，能吃多少米饭，能买多少衣服。但是进入金正恩时代后开始讲求质量。比如，要吃好吃的米饭，要穿好看的衣服。此外，在金正日时代，北韩居民大都没钱装修房屋，但是进入金正恩时代后开始重视房屋装修，并以此炫耀其经济能力。总之，中产阶级给北韩的消费文化带来了极大的变化。





您还记得北韩YouTube博主松儿吗？我们曾为您介绍过这位年仅11岁的女童用流利的英式英语表示，她很喜欢看J.K.罗琳创作的魔幻系列小说《哈利·波特》。松儿还通过自己的YouTube频道介绍了位于平壤大同江区域的文殊水上乐园。北韩最大的水上乐园“文殊水上乐园”的门票约为2万北韩圆，而北韩一般劳动者的月平均工资在3000北韩圆左右，因此必需分文不花地积攒七个月的工资，才能去玩儿一次。

不论如何，北韩国务委员会委员长金正恩执政后，大举兴建面向中产阶级的游乐设施，最近开业的大型百货商场和面包店、高级餐厅、美发店、美容院等人气兴旺。此外，专业咖啡调理师为顾客调制咖啡的咖啡店和披萨饼店、意大利面店和寿司专卖店等也门庭若市。如此这般，北韩当局针对具备购买力的中产阶级促进服务业发展。





衣食住问题得到解决后，人们的文化需求和消费欲望会随之增大，因此金正恩政权成立十年来，北韩在各地建设温泉休闲度假区和马息岭滑雪场、美林马场和大型水上乐园等文化体育娱乐设施，以满足中产阶级的文化需求和消费欲望，还能通过这些设施创造收益。这可说是北韩大举兴建文化体育娱乐设施的主要原因。





此外，随着北韩中产阶级消费形态的多样化和韩国电影及电视节目流入北韩，韩国式穿着装扮逐渐在北韩流行开来。特别值得一提的是，在北韩的美发店做韩国流行的发型需要10到30美元，但是北韩的中产阶级和上流阶层不惜支付昂贵的费用做韩国流行发型。北韩强调穿着装扮必须端正，但是北韩的中产阶级喜欢穿韩国式服装，做韩国式发型。





大多数北韩居民接触过韩流文化内容，且中产阶级非常关心韩国居住样式和流行服饰，因此集市商人立即反映中产阶级的需求，争相推出韩国式服饰，但这给有必要维护社会主义体制的北韩政权带来极大负担。因此，北韩在2016年举行的劳动党第七次全国代表大会上决定扫除一切反社会主义、非社会主义行为，并制定相关法律、法规。其重点在于排除韩流的影响。由此可见，韩流已渗入北韩居民的生活之中，北韩当局不得不采取措施抵制韩流。





北韩在长期遭受国际社会强力制裁和粮食极度短缺的情况下，因新冠疫情暴发而封锁边境，这使北韩的经济状况变得更加严峻。尽管如此，北韩社会已掀起变化之风，但是新冠疫情暴发后，北韩的中产阶级逐渐呈减少趋势。





北韩中产阶级的收入来自集市和消费者，但是新冠疫情暴发，北韩全面封锁边境后，集市商人无法进口外国商品，只能出售北韩产品。因此，北韩居民认为没必要到集市去购买商品。在此情况下，集市商人不得不展开激烈的降价竞争，有些商人因资金周转不灵而破产，这成为北韩中产阶级减少和集市经济丧失活力的主要原因。





过去20多年来主导集市经济的中产阶级给北韩社会带来了极大变化，且以中产阶级为中心，北韩居民的消费形态也变得多样化。在此情况下，中产阶级的萎缩有可能进一步加剧北韩内部的贫富两极分化和不平等现象。