《漫话国乐 》春眠曲 / 乐园歌 / 相思别曲

到了春暖花开的春季，很多人会犯春困，时不时打盹儿。据了解，这是人体不能适应季节变化而产生的现象。到了春天，由于太阳早升晚落，人们的睡眠时间变短，白天的活动时间变长，这样体内需要更多的营养素，如果人体不能及时供应所需的营养素，就会打瞌睡。如果工作时间打盹儿，会影响到工作，也有点尴尬，可有时闭上眼睛哪怕短短几分钟歇一会儿，就会觉得对缓解疲乏非常奏效。





歌词《春眠曲》刚好描写了在懒洋洋的春日，睡懒觉起来后目睹的景象：





“懒洋洋的春日，

起的较晚，

半开竹窗一看，

庭院里百花齐放，

蝴蝶在花群中飞舞。”





这一段讲的是在懒洋洋的春日体验的梦幻般的经历。一个书生睡个懒觉起来，打开窗户一看，院子里的花开得绚丽夺目，满园香花招引一群蝴蝶围绕着盛开的春花翩翩起舞，江边的杨柳随风飘扬，散发着清香。

歌词《春眠曲》/ 韩国影片《丑闻》OST





正歌是朝鲜王朝时代的书生等上流阶层喜爱的声乐曲，通常分为歌词、歌曲和时调。其中，歌词和民谣相比，其特点是采取严格的形式，且节奏缓慢、唱得优雅、较为抒情。如果歌曲和时调配以较短的时调诗为歌词，歌词则歌咏时调诗配以汉诗的歌词，有的像民谣一样后面还有副歌，而且比歌曲和时调更长。歌词共有12首曲目流传下来而又名“十二歌词”，多是歌颂读书人的风流人生。比如在前面欣赏的《春眠曲》中描写的书生睡懒觉起来后看到的情景只是序曲而已，后面还有书生对眼前迷人的景象如痴如醉，独自畅饮，喝醉了后，还一身盛装出去找美人一同玩乐的情节。这首歌很可能是虚构的，唱出的是书生心中的愿望。





接下来给大家带来的是另一首歌词——《竹枝词》。这首歌以汉诗“乾坤不老月长在，寂寞江山今百年”为开头，感叹天地不老，月亮始终高挂天空，可寂寞的江山已过了百年。这首歌虽说描写了时光流逝、岁月无情，可给人的感觉是书生很冤枉地被迫流放到边疆，过上艰辛的日子，却一点都不埋怨君主，似乎轻轻地安抚自己“没关系”。

《乐园歌》 / 演唱-朴真姬（音）





歌曲的特点是在伽倻琴、玄琴、大笒、奚琴、笛子、长鼓等诸多乐器的伴奏下演唱。和歌曲相比，时调和歌词有明显的不同，一般由大笒、短箫、笛子等一两种管乐器来伴奏，这也说明正歌虽说是读书人或有钱有闲的上流阶层喜爱的音乐，但和歌曲相比，同样属于正歌的歌词和时调是比较亲民、大众化的音乐。刚才大家欣赏的将歌词进行编曲的《乐园歌》和今天的最后一首歌词《相思别曲》是在多样乐器的伴奏下，以现代感性重新诠释的。





《相思别曲》以低沉的歌声，唱出和心爱的人离别之后的思念之情：





“人间离别万事中，

独守空房最悲伤，

相思不见多伤感，

无人知晓吾心事。”





传统乐队摩登歌曲还以牙筝和笛子这两种乐器的声音强调了惆怅、寂寞又暗淡的心情。

《相思别曲》/ 演唱-摩登歌曲