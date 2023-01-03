ⓒ management mmm职业：演员/模特

出生日期：1990年1月30日

出生地：首尔

身高：171cm

血型：A

MBTI：INFJ

出道：电影《美味人生》（2010）





李絮身材高挑，利用这一优势，她2008年参加一档模特选秀节目并获得冠军，从此以“Esom”为艺名作为模特开始在演艺圈发展。两年后李絮获得出演电影《美味人生》的机会，转型成为演员。2014年，李絮迎来人生转折，当时还是新人级演员的她与郑雨盛搭档主演影片《布拉芙夫人》，影片尺度之大、又是其首次担纲商业片主演且一人分饰两角，因此对李絮而言压力极大。最终，李絮熟练地完成了所有戏份，并凭此片斩获第15届导演剪辑奖“最佳新人奖”，从此这位外貌充满个性魅力、演技功底扎实的演员便深入人心。之后其主演的影片《小公女》更是让其赢得了绝佳的表演口碑。李絮出道以来影视剧作品虽不算多产，但每一部都能为观众塑造极具性格、令人印象深刻的角色，她也成为不可多得的商业片、文艺片“通吃”的全能女演员。





主要代表作：

·电视剧

《末日骑士》（2023）

《模范出租车》（2021）

《救救我》（2019）

《第三魅力》（2018）

《今生是第一次》（2017）

《幽灵》（2012）

《白色圣诞节》（2011）

·电影：

《格杀福顺》（2023）

《幽灵》（2023）

《三振集团英语托业班》（2020）

《拥抱怦然心跳》（2020）

《我的特级兄弟》（2019）

《小公女》（2018）

《代立军》（2017）

《请点赞》（2016）

《布拉芙夫人》（2014）

《读心术》（2013）

《蓝盐》（2011）

《美味人生》（2010）





主要获奖经历：

SBS演技大赏 迷你剧科幻类 优秀女演员奖（2021）

第30届釜日电影节 人气女明星奖（2021）

第41届青龙电影奖 最佳女配角奖（2021）

第6届野花电影奖 最佳女主角奖（2019）

第19届釜山电影影评家协会奖 最佳女演员奖（2018）

第7届嘉人电影节 年度新人奖（2018）

第15届导演剪辑奖 最佳新人女演员奖（2015）