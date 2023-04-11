IVE新专辑《I’ve IVE》发行 四代女团中首发正规专辑

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人气女团IVE于10日傍晚发行出道后的第一张正规专辑《I’ve IVE》回归，专辑共收录11首歌曲，全方位展现了IVE成员的音乐才华和魅力。





自出道以来，IVE先后发行的单曲专辑主打歌《ELEVEN》、《LOVE DIVE》、《After LIKE》均大获成功，也使得IVE成为第四代K-POP偶像中的顶流团之一。作为IVE的首张正规专辑，《I’ve IVE》的成绩也备受期待。收录歌曲《Kistch》先于专辑发布，发行同时便登顶国内主要音乐平台排行榜，至今仍领跑榜单。





《I’ve IVE》整体主题为“自信与自爱”，彰显时下MZ年轻世代的主流价值取向。专辑主打歌《I AM》也紧贴专辑主题，传递出“发现与昨日不同的自我”的信息，歌曲节奏紧凑、歌词充满能量，十分抓耳。





新专辑发行当天，IVE举行了新歌发布会。成员们带来新歌表演的同时，也亲自向歌迷与媒体介绍了新专辑的概念、制作花絮等。专辑收录歌曲中，安宥真、张员瑛、金秋天（Gaeul）、直井怜（Rei）等成员也参与了部分歌曲的歌词创作。为《Mine》和《Shine With Me》两首歌独立填词的张员瑛表示，希望能够通过创作歌词，传递更多自己对音乐的理解。





截至截稿时，IVE新专辑主打歌《I AM》已跻身多个音乐平台排行榜TOP10，在国内最大音乐平台Melon百强榜中排名第三位。