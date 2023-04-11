闵玧其做客《IU的调色盘》 首度现场合唱《eight》

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刚刚发行SOLO专辑的防弹少年团（BTS）成员闵玧其（SUGA）做客IU个人YouTube频道《IU的调色盘》，畅聊音乐。





视频录制当天为闵玧其的生日，IU首先送上了生日祝福，闵玧其也对踏入30岁之后的人生发表了感想，称今年自己的30岁将举行个人巡回演唱会，因此将别有一番意义。而提到SOLO巡演，闵玧其也表达了些许担忧，他表示：“成员中我是第一个开巡演的，自己要唱二十几首歌，担心嗓子能否承受的住”，同时他也表示，演出并非儿戏，将会展现歌迷从未见过、自己首次尝试的舞台。





闵玧其7日发行的新歌《人Pt.2》是由IU参与合唱，这也是两人继三年前发行的《eight》之后再度合作。在视频中，两人不仅现场演唱了新歌《人Pt.2》，还首次合唱了《eight》，让歌迷直呼“等太久”。闵玧其表示，本以为IU演唱会时会找自己做嘉宾合唱这首歌，但并未收到邀请，还对此事“耿耿于怀”，IU则解释称由于《eight》作为演唱会开场歌曲并不适合合唱，同时也不想给闵玧其造成不必要的负担。

闵玧其出演的《IU的调色盘》已于10日上传至IU官方YouTube频道。另外，闵玧其将以“Agust D”为SOLO活动艺名，于21日正式发行个人专辑《D-DAY》。