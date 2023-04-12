导演：林载完

主演：张东润/朴柔娜/李施宇

类型：爱情/喜剧

片长：101分钟

上映日期：2023年5月

其他片名：Long D/远距离恋爱





剧情概要：

同龄情侣道河（张东润饰）及泰仁（朴柔娜饰）恋爱已有五年。道河是毕业不久的社会小白，泰仁则是一个独立音乐人。在即将踏入三十岁之时，两人因各自原因被迫开始了异地恋生活，网络成为两人爱情的纽带。但“线上”的爱情也更加敏感，细微的矛盾和误会便能演变成分手危机。两人的异地恋，最终会迎来怎样的结果呢？





相关花絮：

对电子智能设备依赖度极高的现代人，不仅仅是爱情，生活的方方面面几乎都与网络、智能设备等捆绑，因此《异地恋》是一部能够高度引起当代观众共鸣的影片。影片采用的界面（Screenlife）技术，也是近年来网络题材电影中常用到的手段，使得观众能够以第一人称视角融入角色，从而带来最真实的观影体验。通过人气电影《网络谜踪》将界面技术推广至全球电影市场的导演提莫·贝克曼贝托夫（Timur Bekambetov）参与了《异地恋》的制作。他表示，K-内容产业如今正处风口，同时韩国IT技术及设备高度发达，这也将使界面技术的应用呈现出最佳效果。