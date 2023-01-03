金达莱在北韩具有何等意义

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2005年在金刚山温井阁举行了为纪念金刚山游客人数累计突破100万人次的KBS“敞开的音乐会”。在这场音乐会上，韩国歌手Maya演唱了曲名为《金达莱花》的歌曲。





金达莱是以绚丽的颜色和姿态告知春天来临的使者，而这金达莱在北韩具有非常特别的意义。





金达莱花又叫杜鹃花，在北韩咸镜北道地区叫作天地花。金达莱除城市周边的丛林外，在海拔1000米以上的高山地带也能生长开花，有着很强的繁殖力和生命力。特别值得一提的是，金达莱在初春叶子长出之前先绽放花朵，将枯黄的漫山遍野染成耀眼的紫红色。因此，北韩也将金达莱花称为“春天的传令兵”。





金达莱在贫瘠的土地上也能生长，并在初春绽放花朵，因此度过艰难冬天的人无不喜迎金达莱这“春天的使者”，北韩居民也是如此。一直以来，咬紧牙关熬过春荒的人都用金达莱花充饥度日，因此将金达莱花称为“充饥之花”，并在每年农历三月初三举行用金达莱花瓣做煎饼的“花煎游戏”。花煎游戏本是中世纪封建时代富裕阶层玩儿的游戏，但是北韩居民将金达莱花瓣煎饼叫作花煎饼，并将其作为用于度过春荒时期的春季特色美食。今天，金达莱花瓣煎饼被介绍为色香味俱全的民族固有食品。





2000年南北韩首脑会谈时，欢迎时任韩国总统金大中一行到访的平壤市民们拿在手里的金达莱给人以深刻印象。此外，北韩举行大型活动时也不难看到挥舞着粉红色金达莱和山踯躅的民众。





特别值得一提的是，北韩1982年为纪念国家主席金日成70岁生日而揭幕的凯旋门门柱边缘有70块金达莱花纹浮雕石板。金日成逝世三年后的1997年在平壤黎明大街建造的永生塔左右两面有和他去世的年龄相同的82朵金达莱花浮雕。





金达莱花是具有强韧生命力的花，也是民众之花。打个比方来说，牡丹和玫瑰是必须种植的“贵族花卉”，但是金达莱并非如此。金达莱具有强韧的自生能力，也是帮人度过春荒的食物，而且还能用来治病，并带给人们冬去春来的喜讯。有人说，“对遭受日本殖民统治苦难的民众来说，光复如小偷般悄悄到来，突然绽放的春花为民众增添了希望。”如此这般，金达莱可说是民众之花、希望之花，加上光复这一历史意义，因此具有非常重要的多重象征含义。





金达莱在北韩也被称为“金正淑之花”。金正淑是已故北韩国家主席金日成的夫人，也是已故国防委员会委员长金正日的亲生母亲，并同金日成、金正日一道被称为白头山三大将军。据悉，金正淑1917年出生于咸镜北道会宁，且北韩通过电影等强调金正淑同金日成一道展开抗日游击队活动。北韩还大肆宣传金正淑在抗日斗争时期是百发百中的神射手。





1949年，年仅30岁出头的金正淑与世长辞。之后，北韩将过去金正淑展开活动的地区规划为革命史迹地，并在其诞生100周年的2017年发行金正淑纪念币和制作相关节目等，进行金正淑偶像化工作。此外，金正淑在白头山展开抗日武装斗争时期制作的手工作品《祖国的金达莱》，在北韩被誉为里程碑式的作品。





北韩通过文学作品将金正淑和金达莱连在一起。最具代表性的作品是“4.15文学创作团”推出的金正淑革命系列丛书《忠诚的道路》。该丛书第五部《金达莱》讲述金正淑1938年至1939年的革命业绩。当时，金正淑在金日成组织的抗日游击队里当裁缝员、炊事员和战斗员，并在一场战役中挽救了金日成的生命。这表示金正淑在成为金日成的夫人以前是位仰慕金日成并为他尽忠的战士。总之，北韩在塑造金正淑形象时总会添加金达莱。从文学作品来看，小说《金达莱》可以说扮演了非常重要的角色。





已故北韩国防委员会委员长金正日表示，金达莱是他母亲最喜爱的花，并在1962年创作的诗《金达莱》中写道：“迟来的春天包含着情由，阳光普照的江山绽放着金达莱。这仿佛是无法忘却的母亲的模样，金达莱呀金达莱！朝鲜的金达莱！”金正日创作的《金达莱》是北韩不朽的古典名作。在北韩，不朽的古典名作是指北韩领导人创作的文艺作品，也是人人都要学习并熟知的名作。





在北韩最有名、最广为人知的金达莱相关文学作品是已故北韩国防委员会委员长金正日于1962年创作的不朽的古典名作《金达莱》。因此，北韩居民可能不知著名诗人金素月创作的《金达莱》，但都知道金正日创作的《金达莱》。据悉，《金达莱》这首诗是金正日回想其母亲金正淑与金达莱相关的轶事而创作的。金正日记得金正淑和金日成一起回国后激动地流下眼泪，而且最先将艳红的金达莱拥抱在怀里，金正淑把金达莱交给金日成后，金日成感慨地说，朝鲜的金达莱真是越看越美。因此，金正日将母亲生前喜爱的金达莱移植到金正淑的坟前，并将其对金达莱的感情融入歌曲之中，这就是金正日创作的《金达莱》。之后，北韩塑造了拥抱艳红的金达莱，时时刻刻思念祖国的抗日女英雄金正淑形象。





在北韩，金达莱用于文学、电影、电视剧、舞蹈等多种文艺作品的题材。其中，1970年“万寿台艺术团”创作的《祖国的金达莱》作为最具代表性的舞蹈作品，被誉为北韩四大舞蹈名作之一。





韩国歌手Maya演唱的《金达莱花》。这首歌的歌词引用著名诗人金素月创作的《金达莱》，且我们提起金达莱时最先联想到的就是金素月创作的《金达莱》。《金达莱》是金素月于1922年发表的作品，在这首诗里，宁边是位于平安北道东南部的一处地名。提起宁边，人们首先会联想起北韩的核设施，但是100多年前，诗人金素月在这宁边的药山以金达莱为题材，创作出感人肺腑的离别诗歌。





宁边的药山因生长着很多草药和从地下涌出的药泉而得名。春天，从药山石缝间长出的金达莱将整座山染成粉红色的艳美景象，令人叹为观止，而诗人金素月以女性视角用口语化的语言和独白的方式描写了想象中与恋人离别的场景，展现了女主人公对爱情的执着和对恋人离别爱恨交织的情绪。宁边因四周被山岭环绕而形成坛子模样的天然要塞，人造卫星也难以进行勘察。因此，北韩利用其地形优势，在宁边药山一带建造核设施。





金素月的诗《金达莱》充满忧伤、哀怨和期盼的感情色彩。这首诗的内容如下：若君厌我而离去时，我会默默为君送行。我从宁边药山采来满怀的金达莱花铺在君走的路上，请君轻轻地踩踏脚下那朵朵金达莱花离我而去。若君厌我而离去时，我宁死也不会流泪。《金达莱》虽然是20世纪20年代发表的作品，但迄今仍是韩国人喜爱的诗词之一，而且很多人能背诵这首诗的全部内容，也有以此作品为主题创作的多首歌曲。





从韩半岛南部地区开始绽放花朵的金达莱，经中部地区逐渐染红北韩的山野，但不知我们何时能直接目睹盛开在宁边药山上的金达莱花。在此，我们期待南北韩尽快恢复民间交流，大家一起品尝金达莱酒和金达莱花煎饼，并同咏金素月的诗，尽情陶醉于宁边药山的金达莱美景之中。