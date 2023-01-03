《漫话国乐》 军乐 / 徐公哲流洋琴散调 / 间隙

韩国的弦鸣乐器一般采用蚕丝琴弦，可伽倻琴和玄琴还采用金属钢丝弦，这些是到了近代经过改良的乐器。在弦鸣乐器中，只有洋琴自朝鲜王朝以来一直采用金属钢丝弦。





韩国有一些以“洋”字开头的词语，如洋白菜、洋袜（袜子）、洋服（西服）、洋葱等，都指从西方传入的舶来品。洋琴也一样，意味着从西方传入的琴，更具体一点，指从欧洲传入、张有钢丝弦的击弦乐器，又名“欧罗铁丝琴”，因为以前欧洲的汉字名为“欧罗巴”。其实洋琴起源于中东地区，后来传入欧洲，翻译成“德西马”，以击弦工具琴槌敲击琴弦来发音。这德西马就是“乐器之王”钢琴的前身，对于发明钢琴起到了巨大的影响。钢琴的发音原理和德西马一样，琴键被按下时，琴槌敲击琴弦，借着琴弦的振动发出声音。





相传，欧洲的洋琴“德西马”由传教士传入中国明朝，当时经常往来中国的朝鲜王朝使臣在中国购买洋琴后回国时带回来，从此也被用来演奏国乐。

《灵山会相》中的“军乐” / 玄琴-姜有庆（音）、洋琴-赵一夏





听了这首乐曲您会发现洋琴和玄琴的明显差异，和玄琴低沉阳刚、雄壮的音色相比，洋琴的音色清脆又明亮，不难想象朝鲜王朝的使臣也被其独特新颖的音色所吸引而将其带回国内。问题是洋琴的音阶和音程的度数与国乐截然不同，以洋琴很难演奏国乐而一度受到了乐坛的冷落。为了推广洋琴，寻找适合国乐的调音法和演奏法便成了洋琴演奏的首要课题。之后洋琴得以在韩国推广可以归功于朝鲜王朝后期著名实学家洪大容付出的心血和努力。





洪大容是一位思想家，同时多才多艺，尤其在音乐领域颇有造诣，擅于演奏玄琴和伽倻琴，因此经常邀请艺人联合演奏。有一次，洪大容作为朝廷使团的一员被派到中国，在去天主圣堂参观时，被管风琴所吸引。从此他就埋头钻研管风琴，还自信地说，如果有人愿意出资，他有意亲手将管风琴制作出来。对音乐如此充满热情的洪大容看到洋琴在国内未能发挥其作用，还变成被嫌弃的对象，实在感到不能置之不顾，于是挺身而出钻研洋琴，最终研发出适合国乐形式的演奏法。

《徐公哲流洋琴散调》中的“中中莫里”、“挥中中莫里”和“峨莫里” / 洋琴-金景姬（音）、长鼓- 金清满





洋琴传入朝鲜王朝后，虽然被改良成适合国乐形式的乐器，然而和传统乐器相比还是有一些不同之处。最明显的是不能弹出国乐独具一格的演奏技巧——“摇声”。摇声不像西方的音程，一个音程维持一定的频率，而是通过振动琴弦让音程发生变化。如采用丝弦的玄琴或伽倻琴用手指或拨片拨动琴弦发出声音后，还以按弦或拉弦等技巧给音程带来变化。洋琴的话，因演奏时敲击钢丝弦来发音，很难发出摇声，这一点可能对于韩国人来讲颇有异国味道，很是新鲜。可听久了，就会有点平淡乏味，因此比起独奏，像今天的第一首乐曲《灵山会相》一样，和其他乐器合奏时使用洋琴的情况居多。之前大家欣赏的散调音乐《徐公哲流洋琴散调》则是到了现代，由伽倻琴演奏家徐公哲名人以独奏曲形式重新编制的。一直以来，以洋琴独奏散调音乐可是非常罕见的事情。如今就不同了，洋琴已摆脱国乐形式的束缚，可以演奏多样的国乐了。

《间隙》/ 演奏-独立乐队Dongyang Gozupa