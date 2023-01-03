ⓒ alien company职业：演员

生日：1974年7月5日

身高：174cm

学历：中央大学艺术学院话剧电影学

出道：电影《黄山伐》（2003）





金炳哲是演艺圈默默耕耘而硕果累累的典型。金炳哲外型虽不算俊朗，但辨识度极高的样貌让他成为每一部剧中为观众留下深刻印象的演员之一，他也因多在影视剧中饰演性格刚烈的角色而一度给观众留下了阴险、城府极深等印象。然而这一切神秘滤镜在金炳哲参演《天空之城》后被打破。剧中，金炳哲塑造了一位歇斯底里、作风老派的父亲形象，依旧是观众传统印象中的“阴暗角色”，但随着该剧爆火，包括金炳哲在内的每一位演员都备受关注，在诸多采访或综艺镜头中，人们意外发现金炳哲竟是一位彬彬有礼、内向安静的儒雅人士，戏里戏外的“反差萌”也立刻俘获了一众观众的心，金炳哲也由此走进主角演员的行列，开启了表演事业的新时代。





代表作品：

·电视剧

《车贞淑医生》（2023）

《僵尸校园》（2022）

《西西弗斯：神话》（2021）

《很便宜，千里马超市》（2019）

《囚犯医生》（2019）

《天空之城》（2019）

《阳光先生》（2018）

《君主：假面的主人》（2017）

《孤独又灿烂的神-鬼怪》（2016）

《太阳的后裔》（2016）

《失踪的黑色M》（2015）





·电影：

《邻居》（2022）

《The Backstreet Noir》（2018）

《一级机密》（2017）

《舞水端》（2016）

《妻子小姐》（2015）

《GO小姐》（2012）

《快递惊魂》（2011）

《梦想成真》（2010）

《影子杀人》（2008）

《罗密欧点》（2004）





主要获奖经历：

KBS演技大赏 迷你剧 最佳男配角奖（2019）

第55届百想艺术大赏 电视剧类 最佳男配角奖（2019）

第10届韩剧盛典 最受欢迎角色奖（2017）