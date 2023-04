BLACKPINK科切拉全开麦连唱13首 与超12万观众嗨爆现场

ⓒ YG Entertainment

BLACKPINK时隔四年再次登上世界级音乐节美国科切拉(Coachella)音乐节舞台,为现场观众带来了包括各位成员SOLO作品在内的共18首歌曲,燃爆现场。





BLACKPINK当天的表演堪比一场小型单独演唱会,演出以现场乐队伴奏的人气歌曲《Pink Venom》拉开了序幕,随后的时间里还演唱了《Kill This Love》、《How You Like That》、《BOOMBAYAH》、《Lovesick Girls》、《Shut Down》、《DDU-DU DDU-DU》等共13首歌曲。部分歌曲还专为音乐节而特别进行重新编曲,助燃现场气氛达到一轮又一轮高潮。其间,各位成员也分别演唱了各自的SOLO作品,Jennie演唱了自己的美国发行单曲《You and Me》,金智秀(Jisoo)带来了新歌《花》的舞台,朴彩英(Rosé)演唱了《Gone》及《On The Ground》两首歌,Lisa则表演了全球热门单曲《Money》。





BLACKPINK曾于2019年首登科切拉音乐节舞台,也是首个在科切拉表演的K-POP女团。而今年BLACKPINK则升级为主打表演嘉宾,开创K-POP歌手先河。当地时间15日晚9点在加州举行的此次演出共吸引了12.5万观众到场,BLACKPINK的精彩演出也成为最多观众驻足的表演。同时,全球共有2.5亿名网友现场观看了BLACKPINK科切拉舞台的YouTube直播,创下科切拉网络直播观看人数的最高纪录。