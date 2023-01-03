《小说家罗氏的一天》-方贤熙（音 방현희）

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小说家罗氏，也就是我，平时喜欢听别人说话，也很爱说道别人。小说家本身就是那种在别人家祭祀的时候也会指手画脚，指点人家祭桌上应该摆柿子还是摆梨子的一类人，所以对此也不会有特别的负罪感。





今天早上，不知是什么人的声音搞得我的耳朵发痒，甚至还有种深深扎入耳孔的感觉，这让我从睡梦中醒来，那人最后塞进我耳朵里的是一句“别搞笑了。”









轮椅的脚踏板碰到了别人的脚踝。

我赶快上前去，一只手放在他背上，一只手伸向他的腿。 “对不起，伤得严重吗？” 那人侧过脸来。

是M。

我们互相说着“哦？你在这儿干嘛？”慢慢地站起身来。





“啊，您好！”





看到老人的M向他问好。





“嗯，是你啊！过得怎么样？事情还顺利吗？你是在写长篇小说对吧？”





“是的，我过得很好。您身体还好吗？”





M的声音非常小，似乎是不希望我听到。M和我都没有看对方的眼睛。





휠체어의 발 받침대가 누군가의 발목을 쳤나 보다.





내가 얼른 앞으로 가서 그 사람의 등에 한 손을 올리고

다리께로 손을 내밀었다.

죄송합니다. 많이 다치셨습니까?

그 사람이 고개를 옆으로 돌렸다.

M이었다.





우리는 서로 어? 어? 여기 웬일? 하고 천천히 몸을 일으켰다.





“어, 안녕하세요?”





주인님을 본 M이 인사를 했다.





“음, 자네였군, 잘 지내나?

일은 잘 되어가고? 장편 쓴다고 했지?”





“예, 예, 잘 지내고 있습니다. 건강은 괜찮으신지요?” (M)





M의 목소리는 기어들어가다시피 했다.

내게는 들리지 않기를 바라는 것 같았다.

M과 나는 서로 눈을 맞추지 않았다.









小说的结尾让人倍感凄凉。在很少有人真正理解创作价值的这个世界上，如果没有可以依靠的地方，在得不到充分补偿的情况下,是否要继续创作呢？这样的苦恼可以说是作家想要跟读者共同探讨的结局。好在罗氏拥有与M不同的文学观，我觉得像罗氏这样的作家应该会继续创作去除伪善的作品，而且小说家方贤熙也应该是以这种心态进行创作的。









我会陪着老人回到家里，让他那老朽的身躯靠在我身上，给他换衣服？





不管是死去的权力，还是老去的权力，只要付钱给我，我就得服侍他。





M回到家里，又会接着写他殉教者的文章吧？而我回到家后，又将在蔚蓝的黑暗中写下那些充满讽刺的文字。然后关掉电脑，钻进被子里，想着需要通过什么人敲开我面前紧闭的门吗？就这样进入梦乡。





나는 주인님을 모시고 집으로 돌아가

늙은 몸을 내 몸에 기대게 한 뒤

웃을 벗기고 새 옷을 갈아입힐 것이다.





죽은 권력이든, 늙은 권력이든 내게 돈을 주는 한

나는 그의 시중을 들어야겠지.





M은 집으로 돌아가 순교자적인 글을 쓰겠지.

나는 집으로 돌아가 푸른 어둠 속에서 조롱이 가득한 글을 쓰겠지.

그리고 모니터를 끄고 이부자리에 들어

누구를 통해서 내 앞에서 닫힌 문을 두드려봐야 하나, 생각하다가 잠이 들겠지.









作者 方贤熙（音，방현희，1964年出生于全罗北道益山），2001年凭借短篇小说《燕隼》（새홀리기）步入文坛。