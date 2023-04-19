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杀戮罗曼史 (킬링 로맨스)

2023-04-19

今日首尔

导演：李元锡

主演：李荷妮/李善均/孔明

类型：喜剧

片长：107分钟

上映日期：2023年4月14日

其他片名：杀人罗曼史/ Killing Romance


剧情概要

演技蹩脚的演员汝莱（李荷妮饰）靠着大众对其演技的戏谑、嘲讽，因祸得福成为顶流。为了逃避现实，汝莱前往南太平洋上的一座小岛，却身陷险境，命运安排之下被富豪乔纳丹（李善均饰）救起并完婚，成为阔太太的汝莱也宣布退出娱乐圈，开启全新人生。一心向往首尔大学的凡宇已经复读了四年，他也是汝莱的骨灰级粉丝。汝莱迁居至凡宇家对面，两人也因此相识。随着时间的推移，汝莱厌倦了作为乔纳丹人生花瓶的角色，为了回归银幕，她向凡宇求助，两人合作展开了“杀戮”计划……


相关花絮

《杀戮罗曼史》是一部表现方式极为浮夸的喜剧，尤其是李荷妮以精湛演技演绎烂演技，此类“矛盾笑果”是该片看点之一。导演李元锡透露，妻子和读高一的女儿在试映会后吵了一架，原因是妻子并未能完全看懂影片中的梗，而女儿则直言笑到抽筋，并随口说“妈妈是老古董”。李元锡坦言：“从前一部电影会成为观众茶余饭后的一个话题，这曾是一种普遍现象，但近来这种现象却消失了”，而他也正是抱着“找回看电影的乐趣”的信念执导了该片，希望影片能获得丰富的反馈，哪怕是有批判的声音。

杀戮罗曼史 (킬링 로맨스)
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