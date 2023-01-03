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暖风拂面、山野青绿的4月天是春季郊游的好时候。在韩国被称为“现场体验学习”的郊游是同学们走出校园、到郊野去游玩的活动。北韩学生也去郊游，且每年这个时候，北韩的学校都为郊游进行准备。那么，北韩如何进行郊游活动呢？





北韩将郊游称为远足、登山或野游，通常在春秋两季进行。在郊游的日子即将到来的时候，学生们的心情充满兴奋和期待。去郊游的日子，也就是北韩所说的登山的日子即将到来的时候，学生们的心情都充满兴奋和期待。他们心想妈妈会准备何种饮食叫他们和同学们分享，以及在寻宝游戏中能找到什么样的宝藏。在寻宝游戏中找到的宝藏虽然归为己有，但也比赛哪个班级找到更多宝藏。因此，各班级之间展开激烈的寻宝竞争，以在班级间竞争中获得最终胜利。





北韩社会主义宪法明文规定，公民有旅行的自由，但是现实情况并非如此。北韩居民未经当局事先批准，不得任意前往其他地区，因此暂且能到野外去游玩的郊游是北韩学生翘首以待的活动。那么，北韩学生通常去哪儿郊游呢？北韩的郊游场所因地区而异。生活在平壤等大城市的学生到绫罗人民游乐园等游乐设施或牡丹峰等著名历史遗迹较多的景区去郊游，但是生活在地方城市和农村地区的学生通常到附近的小山岗去郊游。





一般来说，地方城市的学生都到小山岗去郊游，但是坡度不可太陡，且半山腰上必须要有适合举行活动的平坦、开阔的空间，因此教师们首先会去查看一番。过去，北韩当局规定各地区学校必须在同一天举行郊游活动，但是可以举行活动的地方并不很多，因此各校为抢先确保活动场地展开激烈竞争。有鉴于此，北韩当局开始允许学校自行选择郊游日期和场所，以免各校为此发生争执。





如此这般，北韩地方城市和农村地区的学生都到附近的小山岗去郊游。但是20世纪90年代初苏东社会主义制度瓦解，且北韩遭受严重粮荒、能源短缺和经济危机后，北韩居民为解决粮食问题进行山地开垦，因能源短缺而上山砍柴，导致山林遭受严重破坏，学生们可去郊游的场所也随之减少。尽管如此，北韩学生仍对郊游充满期待，并想利用这难得的机会玩得开心、吃得尽兴。





拔河是在北韩郊游活动中不可或缺的比赛项目。特别值得一提的是，北韩通过电视节目告诉民众在拔河比赛中获胜的秘诀等，拔河在北韩是非常热门的团体比赛项目。此外，在郊游活动中还进行学生背着老师跑一段距离的跑步比赛和把绑在绳子上的小秤砣插入饮料瓶中将其卡住后提着它折返跑的提秤砣插瓶跑步比赛等多种比赛，但是在郊游活动中最令人期待的是寻宝比赛。





寻宝游戏是在郊游活动中最令人期待的比赛项目。老师们把字条藏匿于草丛中或石缝间，让学生去找。找到字条的学生按照字条上的指令完成任务即可获奖。比如，在最短时间内摘一朵花来。但是现在只要找到字条就能获得奖品。过去，韩国将寻宝游戏称为“郊游活动之花”。学生们到处翻找老师们事先藏匿于隐蔽处的字条，以获得奖品。北韩学生也是如此。找到字条的学生会兴奋地大声喊叫“我找到了宝藏”，没找到的学生则发出叹息声。游戏过后，肚子饿了，学生们就跟班主任一起吃午饭。





郊游的最大乐趣是学生和老师一起享用父母给孩子准备的盒饭。盒饭里的饭菜随着学生家庭的生活水平不同而有很大差异，有些富裕家庭的父母还为班主任和同班同学准备米糕和水果。一般来说，家长们尽可能为孩子准备白米饭和用肉类做成的菜，但是贫寒家庭的父母只能为孩子准备土豆或玉米。北韩玉米大都是黄色的，但是糯玉米略呈白色，有些父母为孩子准备糯玉米饭。学生和老师一起吃午饭虽然是郊游的最大乐趣，但是因家境贫寒而只能带来土豆、玉米或糯玉米饭的孩子有时会被其他同学挖苦、捉弄。





郊游的时候，学生们都会带盒饭来和老师及同学们分享，但是吃盒饭的午餐时间既是学生们最欢喜的时间，也是显现出生活水平差距的时候。富裕家庭的孩子带来白米饭、煮熟的鸡蛋和用肉类做成的菜，有些学生还带来米糕和水果。北韩因大米短缺，有钱人家的孩子才能带来用大米做成的米糕。此外，韩国学生在郊游时必带的紫菜包饭也是能揣摩北韩家庭有钱与否的食物。最近，北韩通过电视节目介绍包紫菜包饭的方法，但是在20世纪90年代，，紫菜包饭是旅日朝鲜人总联合会所属同胞返回北韩定居后，为他们的孩子准备的高级郊游午餐。如此这般，富裕家庭的孩子在郊游时带来紫菜包饭或白米饭、煮熟的鸡蛋和用肉类做成的菜，但是贫寒家庭的孩子只能带土豆、玉米或糯玉米饭，因此通过家长们准备的盒饭也能显现出学生家庭的生活水平。





老师们接到学生家长为他们准备的盒饭，就能猜测得到学生家庭的生活水平。有钱人家除了白米饭和用肉类做成的菜以外，还为老师准备水果和甜点。当然，学生家长都会表现出最大的诚意，但是生活疾苦的家庭只能准备最基本的饮食。这时，老师们都先吃贫寒家庭学生带来的盒饭，以免他们受到心灵的创伤。





北韩民众认为学生郊游时准备班主任的盒饭是一种“情谊文化”，且学生们先把父母为班主任准备的盒饭献给老师。盛在盒饭里的饭菜虽然不尽相同，但是近几年来，家长们尽可能到集市去购买大米和鸡虾鱼肉，为老师精心准备丰盛的盒饭。吃完盒饭，休息片刻后，开始举行班级才艺表演。午餐过后举行班级才艺表演。歌唱得好的学生出来唱歌，舞跳得好的学生出来跳舞，乐器弹奏得好的学生出来弹奏乐器。最近，很多北韩学生沉迷于韩国流行音乐和韩国流行舞蹈，但是在才艺表演时不敢唱韩国流行歌曲，只能唱称颂北韩最高领导人的歌曲。此外，北韩学生在郊游时还进行演讲比赛、诗朗诵比赛和体育比赛。这些比赛可在上午进行，也可调整至下午进行。





一直以来，韩国学生在郊游时，有人唱最新流行歌曲，有人跳最新流行舞蹈，有人通过诙谐的语言和滑稽幽默的动作引人发笑等，玩得非常高兴。与此相比，北韩学生在郊游时最吸引目光的是各班级拉拉队队长。拉拉队队长是知道如何营造欢快氛围的学生。北韩重视团体生活，学校也是团体，且各年级各班都有班长。此外，北韩的小学都有叫作“少年团分团”的组织，并通过团员选举产生分团委员长。初高中有叫作“青年同盟”的青年群众性政治组织，并通过选举产生初级团体委员长。在他们当中，有人志愿担任拉拉队队长，在体育比赛时带头高喊加油，激起同学们的掌声和呼应声，并通过各种动作营造欢快氛围。一般来说，拉拉队队长由各班班长或少年团分团委员长或青年同盟初级团体委员长担任，但是有人气的拉拉队队长无不声音洪亮、动作洒脱利落。在才艺表演中歌唱得好的学生、舞跳得好的学生、在团体赛中脱颖而出的学生、为比赛营造欢快氛围的学生，都会给同学们留下深刻的印象和美好的回忆。





不论如何，在出行受到限制、游乐场所缺乏的北韩，温暖的春天到野外去玩游戏、吃盒饭、欢度美好一天的郊游可说是北韩学生最感幸福的活动。