《漫话国乐》 走绳索 / 嘀噜嘀噜、 平壤监司打鹰猎 / 戏子打令

男寺党是朝鲜王朝后期亮相的最早的民间艺人团体，以领头人为中心，几十个人一起组团穿梭于各地集市和村庄，以村庄包吃住为条件，表演农乐、耍花盘、假面舞、走绳索、木偶戏等好几种歌舞杂技，愉悦群众。男寺党的特点是由男艺人组成。可有趣的是，在男寺党历史上最出名的人物却是一位女艺人，叫巴吾德儿。相传，巴吾德儿约5岁时加入男寺党，15岁时已经精通各种技艺，甚至被推举为第一位女领头。男寺党在巴吾德儿的英明领导下，一度达到鼎盛期，所以人们还将男寺党称之为“巴吾德儿牌”。据说，巴吾德儿尤其擅长走绳索，当兴宣大院君重建景福宫时，为了犒劳来自全国各地的工人，经常邀请全国各地的艺人参加演出。当时，巴吾德儿的男寺党也受邀参加，巴吾德儿精彩的走绳索表演获得了兴宣大院君的赏识，兴宣大院君对她的超群技艺赞不绝口，还将相当于正三品官职的玉贯子赐给了她，以此表示谢意。

《走绳索》 / 演奏-金珠利（音）乐队





男寺党虽说是流浪艺人团体，可也作为佛教寺院下属团体展开活动。他们打出为寺院施舍的招牌，不仅出售寺院的护身符，每次表演时还请观众施舍，将一部分收入交给寺院。





巴吾德儿领导的男寺党曾以京畿道安城的青龙寺为据点，当时巴吾德儿的人气有多火爆，有一首流传下来的民歌可以体现：





“安城青龙的巴吾德儿只要举起小鼓，就有钱赚了，

安城青龙的巴吾德儿只要跳上绳索，就可赚到大把钱，

安城青龙的巴吾德儿突然随风离去。”





非常遗憾的是，才华出众的巴吾德儿在20岁出头时离世。据了解，巴吾德儿的坟墓和供奉她的祠堂也坐落于安城青龙寺附近。





男寺党的表演曲目《덜미》深受老百姓的欢迎。这是以操控木偶的方式表演的木偶戏（又名：傀儡戏），因为抓着木偶的脖颈儿（목덜미）表演而取名“덜미”。木偶戏的主人公是一个叫朴佥知的老头，太太叫木偶。太太外貌丑陋不堪，大脸盘上五官都是歪的。她年轻时曾和朴佥知分手，到了老年又和朴佥知重逢。而朴佥知糊涂透顶，抛弃妻子，却纳木偶为小妾。

男寺党木偶戏中的《嘀噜嘀噜》和《平壤监司打鹰猎》 / 南基文（音）名人





男寺党的表演曲目之一“走绳索”因为好似如履薄冰，令人心惊胆战，而取名为“어름”（冰的意思），表演走绳索的艺人叫作“어름산이”(冰艺人的意思) 。走绳索的高度约3米，比起西方走钢索的高度低很多，不过韩国走绳索有其独特的魅力，不像西方走钢索那样很紧，而是绳索松得晃晃荡荡的，因此艺人在飘荡的绳索上可以边走边耍各种高难度的杂技，引发观众的惊叹声。有时，艺人还在绳索上唱歌或表演“才谈”，和在场的观众互动。而且现场还有乐师，每当艺人在绳索上耍杂技时，乐师们也以适当的音乐来助兴，艺人还和在场的小丑进行类似中国相声的“才谈”，介绍自己即将耍什么杂技来愉悦观众等，场面颇为热闹。





南昌东（音）堪称最近走绳索界的新星，他8岁时和走绳索结缘，今年才21岁，他经常和父亲南海雄（音）一起登台献艺。南海雄是盘索里艺人，父子俩颇有默契，两人还以“大叔”为队名演唱了描写戏子故事的《戏子打令》。

《戏子打令》/ 大叔乐队